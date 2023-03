Im November 1959 wurde Steinmetz mit 36 Jahren zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt. Es folgten acht Amtszeiten, ehe sie, knapp 80-jährig, im Sommer 2003 in ihrer neunten Wahlperiode ausschied. Da zählte ihre Zugehörigkeit zum Gemeinderat insgesamt 43 Jahre. Die Auszeichnung des Gemeindetages erhielt Steinmetz schon 1999: Dienstälteste Gemeinderätin in ganz Baden-Württemberg, ein unerreichter Landesrekord. Steinmetz war neben dem Gemeinderat auch im Kreistag aktiv und im Zweckverband Krankenhaus Eberbach.

In alten Wahlprospekten ihrer Eberbacher SPD für die Gemeinderatswahlen in jener Zeit findet man Wahlslogans, die alle auf Margaretha Steinmetz zutreffen konnten: Gerecht und sozial, beständig und erfahren, modern und aktiv, offen und sachlich. Steinmetz prägte eben Umgang und Stil auf der lokalen politischen Ebene. So manche grundlegende Entscheidung ging auf ihr Engagement zurück. Höhepunkt war der Kampf gegen eine zweite Brücke, die über die Neckaranlagen zum Freibad führen sollte. Für Margareta Steinmetz war das zu viel Eingriff in das Stadtbild.

Es ist nahezu unbeschreiblich, wie sehr sich Margareta Steinmetz in den Jahren ab 1959 für Eberbach eingesetzt hatte. Von da an war Margaretha Steinmetz Stadträtin in der Fraktion der Sozialdemokraten. Sie stand jahrzehntelang für kritisch-konstruktive Arbeit im Eberbacher Stadtparlament. Sie war eine vehemente Verfechterin des Natur- und Tierschutzes; das war ihr zweites Leben.

Eberbach. Sie erhielt den Goldenen Ehrenring der Stadt, die Goldene Ehrennadel des Baden-Württembergischen Gemeindetages. Die Krönung der Ehrung posthum war ein kleiner Steg in Eberbach-Nord, der vor zwei Jahren nach ihr benannt wurde . So viel Anerkennung für Margareta Steinmetz, die heute 100 Jahre alt geworden wäre . Im Januar 2015 ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben.

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Sie erhielt den Goldenen Ehrenring der Stadt, die Goldene Ehrennadel des Baden-Württembergischen Gemeindetages. Die Krönung der Ehrung posthum war ein kleiner Steg in Eberbach-Nord, der vor zwei Jahren nach ihr benannt wurde. So viel Anerkennung für Margareta Steinmetz, die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Im Januar 2015 ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben.

Es ist nahezu unbeschreiblich, wie sehr sich Margareta Steinmetz in den Jahren ab 1959 für Eberbach eingesetzt hatte. Von da an war Margaretha Steinmetz Stadträtin in der Fraktion der Sozialdemokraten. Sie stand jahrzehntelang für kritisch-konstruktive Arbeit im Eberbacher Stadtparlament. Sie war eine vehemente Verfechterin des Natur- und Tierschutzes; das war ihr zweites Leben.

In alten Wahlprospekten ihrer Eberbacher SPD für die Gemeinderatswahlen in jener Zeit findet man Wahlslogans, die alle auf Margaretha Steinmetz zutreffen konnten: Gerecht und sozial, beständig und erfahren, modern und aktiv, offen und sachlich. Steinmetz prägte eben Umgang und Stil auf der lokalen politischen Ebene. So manche grundlegende Entscheidung ging auf ihr Engagement zurück. Höhepunkt war der Kampf gegen eine zweite Brücke, die über die Neckaranlagen zum Freibad führen sollte. Für Margareta Steinmetz war das zu viel Eingriff in das Stadtbild.

Margareta Steinmetz von der SPD. Foto: Stadtarchiv Eberbach

Zur besten Zeit von Margaretha Steinmetz fuhr die Eberbacher SPD bei Wahlen zum Gemeinderat teilweise die absolute Stimmenmehrheit ein. Die knappe restliche Hälfte teilten sich CDU und Freie Wähler. Grüne oder Alternative als Fraktion gab es anfangs noch nicht – Margaretha Steinmetz war das grüne Gewissen im Rathaussaal. Mit fast 9000 Wählervoten erhielt Steinmetz 1975 die höchste Zustimmung, die je in Eberbach ein Stadtratskandidat hatte.

Im November 1959 wurde Steinmetz mit 36 Jahren zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt. Es folgten acht Amtszeiten, ehe sie, knapp 80-jährig, im Sommer 2003 in ihrer neunten Wahlperiode ausschied. Da zählte ihre Zugehörigkeit zum Gemeinderat insgesamt 43 Jahre. Die Auszeichnung des Gemeindetages erhielt Steinmetz schon 1999: Dienstälteste Gemeinderätin in ganz Baden-Württemberg, ein unerreichter Landesrekord. Steinmetz war neben dem Gemeinderat auch im Kreistag aktiv und im Zweckverband Krankenhaus Eberbach.

Zusammen mit Naturschützern machte Margaretha Steinmetz mit Beginn der 1970er-Jahre aus dem alten, mit Bauschutt, Schrott und Müll verkommenen Steinbruch im Gratzert die Naturoase "Felsennest", insgesamt 1,2 Hektar groß. Heimische Hölzer wurden angepflanzt, drei Teiche angelegt. Das Gelände veränderte sich zu einem Paradies für Amphibien und seltene Vögel.

Mit dem Projekt einher ging 1977 die Gründung der Eberbacher Gruppe des Deutschen Bundes für Vogelschutz. Heute heißt die Gesamtorganisation NABU. Und 1988 wurde das "Felsennest" mit dem offiziellen Status "Flächenhaftes Naturdenkmal" ausgezeichnet. Margaretha Steinmetz erhielt zu Lebzeiten eine weitere, persönliche Ehrung: Im Breitenstein pflanzte man eine neue Eiche auf ihren Namen.

Margaretha Steinmetz entstammt einer sozialdemokratischen Familie aus Stuttgart. Als ihr Vater im Dritten Reich inhaftiert wurde, blieb für Mutter und elfjährige Tochter 1934 nur der Umzug in eine andere Stadt. Mutter Steinmetz fand ein Handarbeitsgeschäft, neben dem alten Rathaus in Eberbach. Der Vater verkaufte nach dem Krieg im Laden auch Tabakwaren.

Tochter Margaretha ging erst einmal in die Volksschule, lernte das Kaufmännische bei BBC in Eberbach. Dann machte sie das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, studierte Botanik, Zoologie und Medizin. Aber nach dem Physikum in der Medizin ging es nicht weiter. Die finanzielle Last für ein Studium wollte Margaretha ihren Eltern nicht aufbürden.

Ab 1950 war Steinmetz Personalsachbearbeiterin bei BBC. Dabei fungierte sie noch als Betriebsrätin, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und Delegierte im Gesamtbetriebsrat des BBC-Konzerns. 1964 wurde Margaretha Steinmetz Lehrerin an der Eberbacher Volksschule.

Ein Herzensanliegen hatte Margaretha Steinmetz zu Lebzeiten noch. Sie forschte nach den Eberbacher Kriegsgefallenen des Zweiten Weltkrieges. In den Eberbacher Geschichtsblättern von 2000 und 2002 veröffentlichte sie lange Listen. "Die Namen der Kriegstoten dem Vergessen zu entreißen". Diese Ehrung der verlorenen Söhne Eberbachs hielt Margaretha Steinmetz sogar für mindestens genauso wichtig wie ihre jahrzehntelange unermüdliche Arbeit für Stadt, Mensch und Natur.