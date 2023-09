Eberbach-Pleutersbach. Dem Charme des "Smokin’ Guitars Cigarboxguitar Festivals" kann sich selbst ein Chart-erfahrener Top-Musiker wie Friedel Geratsch nicht entziehen. "Eigentlich dachte ich nicht, dass ich noch einmal hierherkomme", bekannte der 71-Jährige auf der Pleutersbacher Bühne.

Das Ende der Bühnenkarriere – er hatte es schon mehrfach verkündet. Nur, um dann doch noch ein letztes Mal in die Saiten zu greifen, wenn Pleutersbach lockte. So wie auch an diesem Wochenende.

Das Publikum liebte den kessen Alleinunterhalter, der die frühen Abendstunden mit seinen deutsch-sprachigen, humorvollen Liedern bestritt. Emotionaler Höhepunkt: Geratschs Festival-Hymne "Woodstock, Wacken, Pleutersbach", die er einst für das kleine Musikertreffen im Odenwald geschrieben hatte - und die für die CBG-Szene längst seinem früheren "Geier Sturzflug"-Hit "Bruttosozialprodukt" den Rang abgelaufen hat.

Aber auch der Liedermacher selbst genoss sichtlich seinen Auftritt. Emotional wurde es, als Festivalgründer Fabian Fahr und Jörg Metz, Vorsitzender des Trägervereins "CBG Friends Germany e.V.", den "Alt-Star" der Szene mit einem Kunstwerk überraschten: dem vom Heinsberger Künstler Jörg Heppener auf Holz gearbeiteten Geratsch-Porträt, das Grundlage des diesjährigen Festivalplakats war.

"Das werde ich in Ehren halten, weil es etwas anderes ist als eine Goldene Schallplatte", dankte Geratsch für die liebevolle Homage an ihn. Und legte augenzwinkernd nach: "Eine Goldene Schallplatte ist ja auch gar nicht aus Gold."

Gastgeber Fabian Fahr ("Captn Catfish"), der das Festival 2016 im Rahmen der Pleutersbacher Straßenkerwe aus der Taufe gehoben hatte, blickte mit zwiegespaltenen Gefühlen auf die sechste Auflage seines Szenetreffens. "Vier Abschiedskonzerte hat Friedel ja schon gegeben", sagte Fahr. "Aber dieses Mal klang es so, als meinte er es jetzt wirklich ernst. Das ist ein schmerzlicher Verlust für die CBG-Welt."

Andererseits meinte es das Wetter in diesem Jahr ausgesprochen gut mit der Kerwe, bei strahlendem Sonnenschein strömten die Menschen in die Ersheimer Straße, auf die Gitarrenbauer-Meile und vor die Bühne. "Nach dem verregneten Vorjahr war es für uns immens wichtig, dass die Leute dieses Jahr gerne kommen, bleiben und unsere Musik entdecken", sagte Fahr.

Um das für das Publikum kostenlose Festival zu finanzieren, ist der Trägerverein auf Erlöse aus dem Getränkeverkauf sowie Spenden angewiesen. "Da können wir dieses Jahr wirklich zufrieden sein", sagte Fahr. Die begehrten Festivalbuttons: schon am Samstagabend ausverkauft.

Captn Catfish (l.) bei der Bühneneröffnung gemeinsam mit den US-Musikern Steve Arvey und Rebecca Bird. Foto: CBG Friends Germany

Musikalisch überzeugten neben Geratsch unter anderem zwei US-Musiker, Gitarrist Steve Arvey und Sängerin Rebecca Bird, die mit viel Spielfreude schon bei der Eröffnung gemeinsam mit "Captn Catfish" die Bühne erblühen ließen. Ein Highlight für rund ein Dutzend Workshopteilnehmer: Am Samstagvormittag hatte Arvey auf der Kulturfähre "Frischling", die am Neckarufer in Pleutersbach angelegt hatte, noch einen kleinen Workshop gegeben. "Spielt nicht die Gitarre, lasst die Gitarre euch spielen", so sein wichtigster Rat.

Er halte sich weder für den besten Sänger, noch für den besten Gitarristen – aber wenn man sich auf den Charakter der selbst gebauten Gitarren einlasse entstehe etwas Besonderes. Auch wenn es vielleicht etwas pathetisch klinge: "Wir bringen die Freude der CBG-Musik in die Welt", so Arvey.

Viel Spielfreude bot auch das weitere Bühnenprogramm. Der Luxemburger "Bloody and his Cigarboxguitar" rockte mit seinem harten Spiel die Bühne, wagte aber auch psychedelisch anmutende Ausbrüche. Richtig Stimmung machten die Belgier, zunächst "John Mary Go Round" mit einem rasanten Auftritt, später der kultige "DC Snakebuster". Für Erstaunen sorgte "Mick Chugg3r": Die Klänge, die der Wahl-Kieler seiner Paddel-Gitarre entlockte, waren einzigartig druckvoll und warm. Zum Abschlusstanz spielte am Samstag das "Power Trio Deluxe" auf, deren Coversongs das Publikum begeistert mitsang – und Zugaben forderte.

Einen gelungenen Abschluss feierte das Festival schließlich am Sonntagvormittag, mit einer Jamsession auf der "Open Stage", einen beeindruckenden zweiten Auftritt von Steve Arvey und Rebecca Bird sowie den harten Klängen des Italiener "Zi Rock".