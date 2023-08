Eberbach. (md) Bürgermeister Peter Reichert hat mit nur eineinhalb Schlägen das erste Fass angestochen und somit den 86. Eberbacher Kuckucksmarkt souverän eröffnet. Das große Festzelt war nahezu bis auf letzten Platz gefüllt, was sich auch ein halbes Dutzend Bürgermeisterkollegen aus der Umgebung nicht entgehen lassen wollten.

Nachdem der Fanfarenzug mit Trommelwirbel und kraftvollem Klang einmarschiert war, gab es auch noch ein schönes Geburtstagsständchen für Jana Benkwitz. Die Chefin des Fanfarenzuges feierte nämlich ihren Geburtstag.

Reichert durfte neben den Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer (SPD) und Albrecht Schütte (CDU) auch Ehrenbürger und Vorgänger Horst Schlesinger begrüßen. Er sprach vom Kuckucksmarkt als "DAS Großereignis der Region" und durfte sich angesichts zahlloser Vertreter aus Banken- wie Geschäftswelt bestätigt fühlen.

Am wichtigsten sei das Fest aber für die Bürger - und die sangen nach Reicherts präzisem Fassanstich gemeinsam das Badnerlied in der Eberbacher Version. Diese, auf gedruckten Blättern verteilte Variante wurde von Rainer Hofmeyer gedichtet und stellt die Stauferstadt in den Mittelpunkt.

Danach zeigte sich sofort Feierlaune allerorten. Da der Regen glücklicherweise vormittags aufgehört hatte, genossen die Gäste angenehme Temperaturen und verteilten sich auf die zahlreichen Fahrgeschäfte und Angebote des Marktes.