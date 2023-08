Eberbach. (momo) Von einem Wahrzeichen zu sprechen, wäre nach zwei Jahren etwas verfrüht. Dennoch ist das Riesenrad Colossus das erste, weit erkennbare Zeichen, wenn man sich auf dem Weg Richtung Kuckucksmarkt befindet.

35 Meter ragt es in die Höhe, von oben hat man einen schönen Ausblick auf den Kuckucksmarkt und die Altstadt auf der anderen Neckarseite.

Zum Aufbau des 100 Tonnen schweren Fahrgeschäfts schufteten Chef Robert Weryho und vier Angestellte eineinhalb Tage lang.

Auf ihrer Route, die von der Nähe Münchens über Stuttgart, Worms, Koblenz und Aachen führt, machen sie gerne in der Stauferstadt halt: "In Eberbach hat es uns letztes Jahr sehr gut gefallen, da sind wir gerne wieder dabei." Sollte das die nächsten Jahre so bleiben, spricht man vielleicht auch bald von einem weiteren Wahrzeichen.