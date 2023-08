Von Peter Bayer

Eberbach. "Wir warten nicht, wir starten jetzt", eröffnete Bürgermeister Peter Reichert um 14.23 Uhr – sieben Minuten zu früh – kurz und knackig das Kinderfest am 86. Kuckucksmarkt. Auf das Startsignal hatten die Mädchen und Jungen in den langen Schlangen an den sechs Spielstationen nur gewartet und legten sofort los. Bis zum Ende gegen 16.30 Uhr sollten es