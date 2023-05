Von Peter Bayer

Eberbach. Was kann jeder Einzelne tun, um seinen Beitrag für ein besseres Klima zu leisten? Antworten darauf gab es bei der Klimamesse am Sonntag an mehreren Ständen im Foyer der Stadthalle. Auch wenn der Besucherandrang wie bei der Klimawerkstatt überschaubar war, wurden doch einige Tipps und Informationen geboten.

Bio, saisonal und regional sollte das Gemüse am besten sein. Wer dem zustimmt, für den käme die Teilnahme an der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Frage. Mitglieder aus Eberbach standen den Besuchern Rede und Antwort und erklärten das Prinzip. Für einen bestimmten Betrag im Monat erwerben die Mitglieder Anteile an der Ernte eines Landwirts.

Wie funktioniert die Solidarische Landwirtschaft? Mitglieder informieren die Besucher. Foto: Peter Bayer

Für die Solawi Heilbronn, Mosbach und Eberbach ist der Erzeuger Michael Scheurig, von dessen Hof in Robern es von Mai bis Dezember jede Woche einmal erntefrisches Gemüse gibt, im Winter alle zwei Wochen. 40 Sorten werden dort angebaut. Wer Interesse hat, kann sich einfach per E-Mail an info@solawi-erleben.de melden.

Wo im Haus geht die Energie verloren? Wie kann ich Energie sparen? Wie sieht es mit dem Einsatz erneuerbarer Energien aus? Fragen, mit denen Kerstin Thomson von der Verbraucherzentrale konfrontiert wird. "Die Leute haben Angst, das Telefon steht nicht mehr still", sagt sie.

Die Angst vor dem neuen Energiegesetz verdränge im Moment die Beratung, sie müsse die Leute erst einmal "abholen und von der Angst befreien". Wer was wann tun muss, darüber klärt sie unabhängig auch jeden Mittwoch im Rathaus auf. Bis 24. Mai sind jedoch alle Termine vergeben, danach gibt es noch Lücken, sagt sie.

Ein Leidtragender des Klimawandels ist unser Wald. Anstrengungen, ihn klimagerecht zu gestalten, unternimmt die Stadtförsterei, klärt Försterin Christl Hock auf. Jede Baumart hat ihren eigenen Schädling, sagt sie, hat auch einige, wie den Kupferstecher, in kleinen Gläschen zum Anschauen mitgebracht.

Die Fichte hat kaum Zukunft. Diese hier hat Försterin Christl Hock am Freitag aus dem naturverjüngten Bestand geholt. Foto: Peter Bayer

Fichte und Buche leiden extrem unter der ...