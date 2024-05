Eberbach. (by) "Ich will den Tieren helfen." Mit diesen Worten ziehen die Kinder Papa oder Mama zum Stand des Tierschutzverein Eberbach. Der war am Frühlingsfest-Wochenende mit einem Flohmarktverkauf und einem Glücksrad vertreten. Einmal drehen – ein Euro.

Wer kann da schon nein sagen, schließlich kommt der Erlös ja den Tieren zugute. Und der Dreh lohnte sich auch für die Kinder, denn "Nieten" gab es keine. Ob Waschbär, Uhu oder Hirsch – überall gab es zumindest einen kleinen Preis. Und wer den Fuchs erwischte, der hatte freie Auswahl.

"Das Glücksrad war der Burner, es war ewig in Betrieb", sagt Susanne Noll vom Tierschutzverein. Hatten sie im Vorjahr noch – ohne Glücksrad – am Sonntagmittag vorzeitig abgebaut, weil nichts los war, war diesmal nicht daran zu denken. "Am Sonntag war sogar mehr los als Samstag", sagt Noll. Und weil Muttertag war, hieß es von den Kindern hin und wieder auch: "Mama, du darfst dir den Preis aussuchen".