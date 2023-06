Von Peter Bayer

Eberbach. "Wir waren nie Kleindenker, hatten Visionen, für die wir ausgelacht wurden", gibt Daniel Todorovic freimütig zu. Eine der Visionen, die am Samstagabend in der Stadthalle Wirklichkeit wurde, war die einer großen Boxnacht in Eberbach. Zusammen mit Gregor Haslberger holte er großen Sport und große Sportler nach Eberbach. "Die Eberbacher und die Stadt