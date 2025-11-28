Freitag, 28. November 2025

Eberbach/Waldbrunn

Warum ist die Straße zwischen Waldkatzenbach und Gaimühle gesperrt?

Die Sperrung der K4113 und der K3925 war nicht angekündigt. Bisher ist der Grund unklar. Möglicherweise war ein Kanalschaden die Ursache.

Kein Durchkommen: In Waldbrunn stehen Sperr- und Umleitungsschilder. Foto: privat

Eberbach/Waldbrunn. (momo) Unklar ist bislang die Ursache für eine Straßensperrung zwischen Waldbrunn-Waldkatzenbach und Eberbach-Gaimühle. Betroffen sind offenbar die Kreisstraßen K4113 und K3925.

Ein Zeitungsleser hatte die Redaktion auf die Sperrung aufmerksam gemacht und gefragt, wieso keine offizielle Meldung seitens der Behörden vorliege. Diese Frage ist auch nach aktuellem Stand noch nicht zu beantworten.

In der Eberbacher Stadtverwaltung lagen darüber keine Infos vor, auch auf den Kanälen des Rhein-Neckar-Kreises oder des Regierungspräsidiums Karlsruhe war nichts zu finden.

Einem Post in sozialen Medien zufolge könnte ein Kanalschaden der Grund sein, dessen Schwere noch festgestellt werden muss.

Foto: privat
