Eberbach. (red) Gerade in Zeiten des Klimawandels und den dadurch begründeten zunehmend trockenheißen Sommern sterben Bäume innerhalb kurzer Zeit ab. Kommt hier noch der Borkenkäfer dazu, kann dies zu einem flächigen Absterben größerer Waldbestände führen. Um hier ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen, sind intakte Maschinenwege erforderlich.

Um dies zu gewährleisten, muss nach Informationen der Stadtverwaltung am Samstag, 11. November, von 11 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 12. November, von 7.30 bis 17 Uhr die Straße von Eberbach nach Pleutersbach zwischen den jeweiligen Ortsschildern in beiden Richtungen komplett gesperrt werden.

In dieser Zeit erfolgen Grabungsarbeiten an Maschinenwegen im Hang oberhalb der Straße. Diese müssen instandgesetzt werden, um forstliche Arbeiten zu ermöglichen und Gefahren für den umliegenden Wald und die talseits verlaufende Straße zu beseitigen.

Während der Arbeiten können wegen der Steilheit des Geländes Steine und Felsen abgehen und auf die Straße rollen. Welches Ausmaß diese haben können, zeigt das Foto. Dieses entstand bei dem Seilkranhieb zwischen Eberbach und Rockenau im vergangenen Winter.

Sollten die Arbeiten am genannten Wochenende aus Witterungsgründen nicht abgeschlossen werden können, werden sie am darauffolgenden Sonntag, 19. November, beendet. Dann müsste die Straße nochmals gesperrt werden.

Aus Verkehrssicherungsgründen wird die L595 zwischen Ortsausgang Eberbach und Ortseingang Pleutersbach (unterhalb vom Bocksberg) während des genannten Zeitraums voll gesperrt. Die Zufahrt zur Au sowie zum Gewerbegebiet Süd ist – von Eberbach kommend – möglich. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt über Schwanheim – Schönbrunn – Allemühl. Während der Sperrzeiten dürfen nur Rettungsdienste sowie die planmäßig fahrenden Linienbusse die Straße befahren. Fußgänger und Fahrradfahrende können den unterhalb und parallel zur Straße geführten Fahrradweg entlang des Neckars nutzen.

Die Arbeiten finden am Wochenende statt, um die Beeinträchtigung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Sobald sie abgeschlossen sind, werden die Sperrschilder entfernt und die Strecke wieder freigegeben.