Eberbach/Oberdielbach. (rp) Das Regierungspräsidium Karlsruhe veranlasst seit Oktober 2020 auf der Landesstraße L524 zwischen Eberbach und Waldbrunn-Oberdielbach umfangreiche Sanierungsarbeiten.

Seit April 2023 finden die Arbeiten in den letzten drei Abschnitten zwischen Eberbach und Waldbrunn-Oberdielbach statt. Abschnitt drei ist bereits im Mai 2023 abgeschlossen worden. Nachdem in Abschnitt zwei die Hangarbeiten fertiggestellt worden sind und die Straßenbauarbeiten weiter vorankommen, starten nun am 2. November die Sanierungsarbeiten im Abschnitt eins an der schadhaften Fahrbahn zwischen der Kreuzung Friedrichsdorfer Landstraße/Neue Dielbacher Straße. Diese Arbeiten finden in diesem Bereich unter Vollsperrung der L524 statt und werden voraussichtlich bis Ende November 2023 abgeschlossen werden.

Im gesamten Baubereich eins wird die vier Zentimeter starke Asphaltdeckschicht und stellenweise die darunterliegende Asphaltbinderschicht erneuert. Nach dem Fräsen der zu erneuernden Asphaltschichten wird der Asphalt in Bauabschnitt eins und zwei zusammen eingebaut.

Im Anschluss an die Asphaltarbeiten werden noch Restarbeiten in beiden Abschnitten ausgeführt. Da im Abschnitt eins anschließend nur die Markierung aufgebracht werden muss, kann dieser bereits Ende November 2023 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Abschnitt zwei müssen im Anschluss an die Asphaltarbeiten noch die Bankette hergestellt, die Schutzplanken geschlagen, die Verkehrsschilder aufgestellt und anschließend die Markierung aufgebracht werden. Diese Arbeiten benötigen etwas mehr Zeit für die Fertigstellung.

Je nach Wetterlage kann dann die Landesstraße L524 zwischen Eberbach und Oberdielbach voraussichtlich Anfang Dezember 2023 für den Verkehr wieder freigegeben werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird darüber in einer gesonderten Pressemitteilung und auf der Projektseite im Internet informieren.

Die innerörtliche Umleitung zur Andienung des angrenzenden Wohngebiets führt in dieser Zeit über die Leininger Straße. Die überörtliche Umleitung über die B37 und die L634 über Neckargerach bleibt bestehen. Fußgänger werden über die bereits bestehende Umleitung über den Burgweg geführt. Die Umleitungsstrecken wurden mit den betroffenen Kommunen, der Polizei und allen Rettungsdiensten im Vorfeld einvernehmlich abgestimmt.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 4,6 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt4/ref471/aktuelle-strassenbaumassnahmen/l-524-fde-eberbach-oberdielbach/