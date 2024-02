Eberbach/Hirschhorn. (momo) Beim Amt für öffentliche Ordnung wurden im Bürgerbüro am Leopoldsplatz im Januar einige Fundsachen abgegeben.

Eine Brille, diverse Schlüssel und Gutscheine sind keine Seltenheit, können aber dennoch gerne zügig abgeholt werden. Meldet sich der Eigentümer nicht innerhalb einer Frist von bis zu sechs Monaten, verliert er das Recht an der Sache.

Noch mehr auffallen sollte eigentlich auch der Verlust eines iPhones oder eines Eheringes.

In Hirschhorn gibt es aktuell sogar lebende "Fundsachen". Einer Privatperson in der Brentanostraße in Ersheim lief eine Katze zu, nach ersten Erkundungen im privaten Umfeld konnte der Eigentümer bislang nicht ermittelt werden.

Wer eine Katze vermisst, kann sich direkt telefonisch mit dem Finder unter Telefon 06272/3505 in Verbindung setzen und die Katze korrekt beschreiben, um sie dann abholen zu können.