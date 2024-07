Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Hirschhorn. Es ist inzwischen genau das eingetroffen, wovor im Mai bereits gewarnt worden war. Damals wurde der Abschnitt des Neckartal-Radweges zwischen Eberbach und Hirschhorn hinter der Talbrücke Ost amtlich gesperrt, weil sich oberhalb der Strecke an einer Stelle Geröll am Berg gelöst hatte.

Dass diese Gefahr des Hangrutsches weiterhin besteht, hat sich jetzt, nur zwei Monate später, gezeigt. Zum zweiten Mal stürzten Steine und Erde herab, etwa 50 Meter neckaraufwärts neben dem ersten Hangrutsch.

Der Neckartal-Radweg zwischen Hirschhorn und Pleutersbach verbirgt sich hinter den Büschen am Fluss. Der Hangrutsch wurde von der alten B37 aus aufgenommen. Foto: rho/privat

Einem aufmerksamen Leser dieser Zeitung ist diese zweite Stelle jetzt aufgefallen. Man kann sie nur von der alten Bundesstraße aus einsehen. Er hat den amtlich bereits bekannten Schaden in einem Bild festgehalten und sowohl dieser Zeitung als auch der Radinitiative Eberbach mitgeteilt, um vor der Lebensgefahr zu warnen. Eigentlich sollten die beiden Geröllabgänge wegen der Streckensperrung keine weitere Gefahr für Menschen sein.

Als Umleitung wurde die Fahrt per Rad beziehungsweise die Wanderung über die Brücke, dann die alte Bundesstraße B37 nach Hirschhorn und der Weg über die Schleuse festgelegt. Die Alternativstrecke wurde von der Stadt Hirschhorn beschildert. Doch wie zu beobachten ist, kümmern sich viele Radfahrer nicht um die Absperrungen. Vor allem auch deshalb, weil man die gefährlichen Stellen vom Waldweg aus nicht einsehen kann.

Der insgesamt 117,5 Kilometer lange Neckartal-Radweg zwischen Schwenningen und Mannheim wird von einer durch 16 Anrainer-Körperschaften finanzierten "Geschäftsstelle Neckartal-Radweg" innerhalb des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Stuttgart betreut. Der ADFC bewertet den "Qualitätsradweg" mit vier von fünf Sternen. Pleutersbach hat den Kilometer 57, Hirschhorn steht bei Kilometer 64,5.

Das Gelände der Neckarschleife bei Hirschhorn-Ersheim teilen sich die Länder Baden-Württemberg (BW) und Hessen. Der Schaden liegt zwar auf Gemarkung der badischen Gemeinde Schönbrunn, das Grundstück gehört aber dem Land. Für die Sicherheit des Radweges an der Gefahrenstelle im "RadNETZ Baden-Württemberg" ist Forst BW zuständig. Diese Behörde gibt für die Erhaltung und Sicherheit der Radstrecken erheblich mehr Geld aus als für die sonstigen Waldwege im Lande.

Unter den Forstleuten ist man wegen der Unvernunft der Passanten an der Hirschhorner Gefahrenstelle in großer Sorge. Dietmar Hellmann von der Forstbetriebsleitung Schwarzach berichtet, dass man die massive Baustellenabsperrung mitten im Weg sogar mit Ketten und Schlössern sichern musste, weil unvernünftige Personen sie immer wieder zur Seite geschoben haben. Die Schadensstellen sollen "so schnell wie möglich" beseitigt werden.

Doch die Sanierungsarbeiten sind umfangreich und werden mehrere Hunderttausend Euro kosten. Zwei Varianten stehen zur Wahl: Entweder man sichert die gefährlichen Stellen mit Stahlnetzen, wie man dies von Bahnstrecken kennt. Oder es werden Erdwälle nahe dem Radweg aufgeschüttet, die das Weiterrollen der weiterhin zu befürchtenden Abgänge verhindert. Diese Methode würde allerdings Baggerarbeiten und einen starken Eingriff in das dort festgelegte Naturschutzgebiet erfordern.

Gegenwärtig liegt die Entscheidung über den Fortgang der Arbeiten beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Auch muss die Höhere Naturschutzbehörde beteiligt werden. In dieser Fahrrad-Saison wird es wohl keine freie Tour mehr im Wald hinter dem Hirschhorner Tunnel geben.