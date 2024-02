Aglasterhausen/Eberbach. (RNZ) Humor und Charme, aber auch Geschäfts- und Gemeinschaftssinn zeichnen ihn aus – am heutigen Montag feiert Anton Schwandl in Aglasterhausen seinen 85. Geburtstag.

Mit 30 Jahren eröffnete Anton Schwandl als junger Uhrmacher- und Optikermeister und Juwelier in bescheidenem Rahmen sein Geschäft in Eberbach am Lindenplatz. Durch Fleiß, Freundlichkeit und Großzügigkeit und unterstützt von seiner Ehefrau, die des Geschäftes wegen ihren geliebten Beruf als Lehrerin aufgab, konnte er sukzessive sein Warensortiment erweitern (etwa um hochwertige Uhren), die Räumlichkeiten nach dem damaligen Geschmack umbauen und gut geschultes Fachpersonal einstellen. So wurde das Fachgeschäft Schwandl weit über Eberbach bekannt und zu einer geschätzten Adresse.

Mit viel Freude arbeitete Anton Schwandl im Laden, begegnete seinen Kunden stets höflich, beriet sie ehrlich, kompetent und zuvorkommend. Wenn seine Kunden zufrieden das Geschäft verließen, dann war auch er zufrieden. Wichtig war ihm auch immer, sein Wissen an die Jugend weiterzugeben.

In den 47 Jahren, die Anton Schwandl das Geschäft führte, bildete er 16 Uhrmacher (Zeitmesstechniker) und 14 Optiker aus. Nach einer schweren Krankheit, die er aber besiegte, musste er sich 2017 aus dem laufenden Geschäft zurückziehen und es in die Hände seiner Tochter Irina Singer-Schwandl und seines Schwiegersohnes Max Singer legen. Beide sind bestens ausgebildete Fachkräfte (Uhrmacher, Optikermeiste, Juwelier, Betriebswirt).

Im Leben von Anton Schwandl spielte das Geschäft eine tragende Rolle. Trotz seines Alters nimmt er auch heute noch regen Anteil am Geschäftsleben, hilft mit Rat und Tat aus, wenn es notwendig ist, und repariert mit Liebe und Geduld ausgefallene, alte Uhren. Erst jüngst bekam das Geschäft die Anfrage, eine alte Standuhr aus dem Jahre 1743 wieder zum Leben zu erwecken.

Gerne nahm Anton Schwandl diese Herausforderung an, reparierte das Uhrwerk und fertigte Teile händisch an. Dass die fast 300 Jahre alte Uhr am Ende wieder minutengenau geht und das Schlagwerk jede Stunde die Zeit schlägt, erfüllte ihn mit Stolz.

Anton Schwandl ist ein geselliger und humorvoller Mensch, bereits vor 50 Jahren ist er dem internationalen Männerbund der Schlaraffia beigetreten. Viel Freude machte und macht es ihm auch, wenn er im Urlaub einige Zeit in den österreichischen Bergen Wandern oder Skifahren kann.

Glücklich und jung hält Anton Schwandl seine Familie, allen voran seine Frau, mit der er seit 60 Jahren verheiratet ist. Auch seine Kinder, seine fünf Enkelkinder und seine drei Urenkel bereiten ihm große Freude. Seinen Ehrentag feiert er im Kreise seiner Familie.