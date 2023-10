Von Uta Förster

Eberbach. Das Motto "Eberbach ist bunt" hat sich die Initiative Lebendige Demokratie auf ihre Fahnen geschrieben. Am Tag der Deutschen Einheit traf man sie an einem Infotisch auf dem Leopoldsplatz vor dem evangelischen Gemeindezentrum an. "Der 3. Oktober steht für Einheit, Demokratie und Vielfalt", so eine Mitbegründerin der Initiative. "Darum ist dies der ideale Tag für ein weiteres Demokratie-Café." Bunte Regenbogenfahnen schmückten die Stehtische.

Die Demokratie-Aktivisten Ulrich Heimlich und Petra Weidner haben einen Ansteckbutton erstellt, der ein Wildschwein in bunten Farben darstellt. Darüber steht "Eberbach ist bunt". Bunt in allen Richtungen: bunt an Nationen, bunt an Religionen, bunt an Geschlechtern, bunt an Meinungen und bunt an Alter.

Die unabhängige Initiative möchte ein Dachverband werden, der Projekte vor Ort unterstützt, bei denen die Demokratie wichtig ist. Für die Zukunft sind Foren zum Austausch, Vorträge und Podiumsdiskussionen geplant, die unsere Demokratie stärken und erhalten sollen.

Die überparteiliche Bürgerinitiative gründete sich im Sommer mit dem Anliegen, den Wert einer Demokratie wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. "Wir wünschen uns, dass Menschen wieder ein Gespür dafür bekommen, dass sie nicht machtlos sind, sondern Mitspracherecht besitzen", erläutert Petra Weidner. Es sei nicht korrekt, dass nur "die da oben etwas machen". Elisabeth Rabl ergänzt: "Wir sind mehr als das Parlament!" Ulrich Heimlich bekräftigt die Aussage von Charlotte Schneidewind-Hartnagel, dass "wir nicht nur irgendwo gegen sind, sondern für etwas" stehen. Eine Homepage der Initiative wird gerade erarbeitet. In Kürze können sich Bürgerinnen und Bürger unter www.lebendige-demokratie-eberbach.de über die Anliegen der Initiative informieren und selbst ein Teil davon werden.

Im Foyer des Gemeindezentrums war ein Ausmalangebot für Kinder organisiert, außerdem eine Fotoaktion, in der sich Mutige als "Demokrat/in" in einem schönen Bilderrahmen ablichten lassen konnten. Die Mitinitiatoren und -initiatorinnen standen für Gespräche bereit und beantworteten allerhand Fragen.

Ein besonderes Highlight war die Uraufführung eines eigens für dieses Event geschriebenen Liedes "Eberbach ist bunt" nach der Melodie von "California Dreamin‘" unter musikalischer Begleitung von Ulrich Heimlich und Paul Danquard.