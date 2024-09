Eberbach. Die AG Mobilität der Eberbacher Klimawerkstatt organisiert wieder einen "Park(ing) Day" in Eberbach. Dieser weltweite Aktionstag findet dieses Jahr am Freitag, 20. September, von 9 bis 17 Uhr in Eberbach in der Bahnhofstraße Ost statt. Diese verwandelt sich dafür in eine Art "Flaniermeile" mit Infoständen – vorwiegend zum Thema Förderung des sicheren Fuß- und Radverkehrs, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Ziel der Aktion ist es, auf unterhaltsame Art, möglichst viele dazu anzuregen, sich das eigene Mobilitätsverhalten genauer anzuschauen. Der Park(ing) Day ist ein internationaler Aktionstag, an dem Alternativen aufgezeigt werden, wie man Parkraum anders nutzen könnte. An diesem Tag werden Parkplätze "möbliert", um auszuprobieren, wie sich die Bürgerinnen und Bürger eine lebenswerte Innenstadtgestaltung vorstellen.

Bei der zweiten Eberbacher Klimawerkstatt, die letztes Jahr stattgefunden hat, hatte sich auch eine AG Mobilität zusammengefunden. Diese Arbeitsgruppe fand für verschiedene Kreativ-Aktionen Mitstreiter für die Gestaltung dieses Tages – unter anderem den ADFC mit Fahrrad-Codierung, die Schüler-Firma "Eber-Bike" der Dr. Weiß Grundschule, Stadtmobil Rhein-Neckar mit einem Beratungsangebot zum Carsharing, und einige Arbeitsgruppen der Klimawerkstatt, die über ihre Arbeit informieren und um neue Mitstreiter werben wollen.

Die Initiatoren wollen mit vielen Menschen – und dazu gehören gerade auch die Kinder und Jugendlichen – ins Gespräch kommen. Sie wollen erfahren, wie sie sich eine lebenswerte Innenstadt, bzw. Gestaltung von Straßen vorstellen. Dazu gehört auch, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, wovon sie träumen. Andere Städte haben schon solche "Träume" erfüllt und Blumen sowie inzwischen stattliche Bäume in der Innenstadt gepflanzt.

Das Credo der Gruppe: "Wir möchten aufzeigen, dass und welche Alternativen es zum parkenden Auto gibt." Es geht dabei nicht darum, Verkehr aus der Bahnhofstraße zu vertreiben, sondern die Dauerparker und Durchfahrer zu sensibilisieren sowie das Einkaufserlebnis zu vergrößern.