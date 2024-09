Von Peter Bayer

Eberbach. Das Eberbacher Freibad gilt als das schönste im Neckartal. Das neue Hallenbad, so wie geplant, könnte aus energetischer Sicht Vorbildcharakter haben. Doch daraus wird so schnell nichts werden. In seiner Sondersitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat gegen die vier Stimmen der AGL den Ersatzneubau für maximal zwei Jahre