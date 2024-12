Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Die Schmerzambulanz an der GRN-Klinik in Eberbach ist Geschichte. Die Abteilung ist am 4. Dezember für immer geschlossen, der leitende Arzt Dr. Markus Hewel wieder komplett in den stationären Klinik-Dienst integriert worden.

Für die schwerkranken und von starken Schmerzmitteln abhängigen Patienten hat das massive Auswirkungen: Sie