Von Moritz Bayer

Eberbach. Farben, Perlen, Scheren und allerlei weiteres künstlerisches Handwerkszeug: In der Galerie ARTgerecht geht es bunt zu. Dreimal die Woche hat Juliane Kehm einen durchmischten Haufen von Kindern, Frauen und ab und an auch einigen Männern zu Gast, die sich beim Malen und Werkeln austauschen.

Das Besondere daran: Hier kommen Kunst, Austausch und somit eine ganz eigene Art der Selbsttherapie zustande. Denn viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben in Eberbach in der Galerie einen Ort gefunden, an dem sie die Grauen des Krieges zeitweise vergessen können, sich angekommen und nicht mehr einsam zu fühlen.

Angefangen hat das Projekt mit Natalie Hempel vom Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung Heidelberg (VBI). Diese kam vor gut zwei Jahren auf Kehm zu, um Flüchtlingen in und um Eberbach eine Möglichkeit zum Abschalten zu bieten. Die begeisterte Kehm war sofort dabei, von Mai bis Ende Dezember 2022 lief die Kooperation über den Verein KunstWerk Artgerecht e.V. und wuchs schnell: Rund 35 Ukrainerinnen aus Eberbach, Hirschhorn, Schönbrunn und der Umgebung trafen sich zwei- bis dreimal die Woche zum Malen, Zeichnen und Quatschen.

Foto: Moritz Bayer

Die künstlerische Leitung wurde durch Liubov Kovalenko, einer Künstlerin aus der Ukraine, teils übernommen. So entstanden ganz eigene Kreationen, wenn die kulturellen Welten aufeinandertrafen: "Vorgaben sind wichtig, aber es dürfen auch nicht zu viele sein. Kunst muss frei sein", ist Kehm überzeugt.

Da die Finanzierung über den VBI Ende 2022 auslief, gingen Kehm und Liudmyla Matviienko, die seit 2014 studiumsbedingt in Deutschland wohnt, beim Neujahrsempfang auf Bürgermeister Peter Reichert zu und baten um Hilfe: Die wurde ihnen auch schnell zuteil. Für 2023 und das laufende 2024 hilft die Stadt Eberbach bei den laufenden Kosten für Galeriemiete und Heizkosten. Zudem unterstützen der Lions Club Eberbach und die Sparkasse Mosbach häufig.

Matviienko half, sprachliche Barrieren zu überwinden, aber auch das gemeinsame Malen half: "Gerade bei Kindern sieht man in Motiven oder der Verwendung von Farben oft Emotionen, die sie gerade beschäftigen. Das ist auch eine Form des Verarbeitens von teils schlimmen Erinnerungen."

Und die Frauen tauschen sich neben fachlichen auch nebenbei ungezwungen über private Dinge aus. "Ich glaube, dass die Kreativarbeit die Gedanken befreit und man sich selbst aus anderen Perspektiven betrachten lernt", sagt Kehm. "Da bekommt man schon mal die ein oder andere Lebensgeschichte zu hören", erinnert sie sich lächelnd.

Kommen kann jeder, wann und wie lange er will. So wurde aus dem ukrainischen Starter-Stamm die bunte Mischung. Bei Ausstellungen oder Benefizverkäufen fragen regelmäßig Einheimische bei Kehm nach. Der Austausch fördert nicht nur Kunst, sondern auch die Sprachentwicklung, das sehe man bei den Kindern enorm.

Ein Mädchen habe vorm Malen einmal erzählt, dass sie sich schon den ganzen Tag auf den Kurs freue, weil sie hier, anders als in der Schule, Freunde habe und nicht ausgeschlossen würde. Und auch wenn das Malen Therapien nicht ersetzen kann oder soll, merkt man an Kommentaren, wie es einen Ausweg aus negativen Gedanken bieten kann.

Vor einem Kurs gibt es manchmal Fragerunden, wer was gerne machen würde. Da fiel dann auch schon mal der Satz "Papa umarmen." Da das nicht möglich war, malte das Kind seinem Vater in der Ukraine ein Bild. Sicherlich kein Ersatz, aber zumindest für die Dauer des Kurses eine Möglichkeit, ein Lächeln auf das Kindergesicht zu bringen.