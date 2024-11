Eberbach. (D.H.) Auf Initiative des SPD-Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer und der örtlichen SPD entstand auch lokal ein Bündnis, das sich für den Erhalt der Notfallpraxis am Standort Eberbach starkmacht. Mittlerweile gehören dem Bündnis auch die ortsansässige Awo, der VdK und die Stiftung Altersheim Eberbach e.V. an.

Am Samstag sammeln Vertreter dieses Bündnisses während des Wochenmarktes auf dem Eberbacher Leopoldsplatz erneut Unterschriften gegen die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung, die Eberbacher sowie 17 weitere Notfallpraxen in Baden-Württemberg zu schließen.

Das Bündnis ist sich einig, dass eine Schließung der Notfallpraxis Eberbach, wie sie die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) anstrebt, nicht hinnehmbar ist und fatale Folgen nach sich ziehen würde. Nachdem sich zu Erstunterzeichner Bürgermeister Peter Reichert bereits am Apfeltag auch dessen Kollegen aus Schönbrunn und Waldbrunn, Jan Frey und Markus Haas, auf der Unterschriftenliste hinzugesellten, konnte das Bündnis mittlerweile bereits rund 3000 Unterschriften sammeln.

Neben dem Rathaus wurden die Listen in Arztpraxen, Apotheken, Tankstellen, Geschäften, Vereinen und auch der GRN-Klinik ausgelegt. Unter dem Link www.jp-roederer.de/blog/unterschriftensammlung-notfallpraxen-erhalten kann man sowohl die Unterschriftenliste herunterladen als auch online unterzeichnen und das Bündnis unterstützen.

"Wir halten zusammen, um die Notfallpraxis in Eberbach zu erhalten!" erklärt auch Gisela Hemberger, Vorsitzende der Stiftung Altersheim Eberbach e.V. "Da sind alle hier lebenden Mitmenschen angehalten, mitzumachen, da es uns alle betrifft!"

Auch über die Stadtgrenzen hinaus geht die Aktion mittlerweile. Denn in den umliegenden Gemeinden wie Hirschhorn, Waldbrunn, Oberzent, Neckarsteinach und Schönau beteiligen sich Vereine, Parteien und private Initiativen ebenfalls an der Unterschriftenaktion. "Hier zeigt die Region auch über Landesgrenzen hinweg Geschlossenheit", unterstützt auch Stadtverordnete Marlene Pfeifer aus Neckarsteinach die Aktion.

"Wir wollen weiterhin gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Eberbachs ein klares Zeichen gegen die geplante Schließung setzen", so Röderer, der sich am vergangenen Sonntag bei einem Treffen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Bürgermeistern, Abgeordneten und Landräten über die Schließungspläne der KVBW ausgetauscht hat. Lauterbach hat selbst zwar keine Möglichkeit, Einfluss auf Gesundheitsminister Manfred Lucha zu nehmen, kritisierte das Verhalten der KVBW aber ebenfalls scharf und wird die Thematik mit in die Bundesgesetzgebung nehmen.

Am Donnerstag hat Röderer mit weiteren Politikern die ersten 20.000 landesweit gesammelten Unterschriften an Lucha übergeben.

Info: Infostand mit Unterschriftenaktion gegen Schließung der Notfallpraxis, Leopoldsplatz, Samstag, 9.30 – 12.30 Uhr.