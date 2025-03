Eberbach. (np/red) Alle Streuobstbegeisterten und Mostliebenden sollen am Freitag, 14. März, auf ihre Kosten kommen. Dann veranstaltet der Naturpark Neckartal-Odenwald einen Most-Wettbewerb, bei dem die besten Moste aus der Naturparkregion prämiert und die Vielfalt heimischer Streuobstwiesen gewürdigt werden. Los geht es um 17 Uhr im Naturparkzentrum in der Kellereistraße 36.

Der Most-Wettbewerb bietet eine ideale Gelegenheit, das Handwerk der Mostherstellung näherkennenzulernen. Eine fachkundige Jury wird die eingereichten Proben verkosten und die drei besten Moste auszeichnen.

Erzeugerinnen und Erzeuger des gegorenen Apfelsafts können ihre Proben am Donnerstag, 13. März, zwischen 9 und 16 Uhr sowie am Freitag, 14. März, von 9 bis 13 Uhr im Naturparkzentrum einreichen. Dabei sollte der Most in Einliter-Schraubflaschen abgegeben werden und überwiegend aus Äpfeln, Birnen, Quitten oder Trauben bestehen. Weine, die ausschließlich aus Trauben hergestellt wurden, können nicht berücksichtigt werden, heißt es in der Pressemitteilung des Naturparks.

Die Flaschen müssen mit einem abnehmbaren Etikett gekennzeichnet sein, auf dem Namen, Kontaktdaten und gegebenenfalls besondere Hinweise zum Most drauf stehen. Besonders wichtig sei, dass das Etikett abnehmbar ist, um eine Blindverkostung zu ermöglichen.

Interessierte – ganz egal, ob als Teilnehmerin oder Teilnehmer des Wettbewerbs, oder nur als Zuschauerin und Zuschauer – werden darum gebeten, sich per E-Mail unter buero@np-no.de anzumelden.

Der Most-Wettbewerb schließt direkt an das Tagesseminar "Pflege von Streuobstwiesen" des Naturparkzentrums an. Dieses wird von 9.30 bis 16 Uhr stattfinden. Der Freitag steht also ganz im Zeichen der Streuobstwiesen und der fruchtigen Schätze, die daraus hervorgehen. Beide Veranstaltungen bieten eine gute Möglichkeit, Einblicke rund um das Thema zu erhalten und sich darüber auszutauschen. Die Teilnehmenden erhalten eine praxisnahe Einführung in die Streuobstwiesenpflege, einschließlich Erziehungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt sowie Sicherheit im Streuobstbau. Interessierte können sich ebenfalls per E-Mail unter buero@np-no.de für das Tagesseminar anmelden.