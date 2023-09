Eberbach. (by) Wohin soll es am Sonntag zum Essen gehen? Chinesisch, italienisch, griechisch, deutsch? Oder darf’s ausnahmsweise auch mal costa-ricanisch sein? Der Weltladen Eberbach feiert am Sonntag, 17. September, 50 Jahre Weltläden in Deutschland und lädt die Bevölkerung um 11.30 Uhr zum Essen ins evangelische Gemeindehaus ein.

Das Mittagessen bereitet Jonathan Schließler aus verschiedenen Komponenten zu. "Es werden drei Reissorten sein, schwarze Bohnen, Gemüse – alles bio und regional aus dem Weltladen", sagt Ute Krey vom Eberbacher Weltladen-Team.

Angelehnt ist die Aktion an die "Faire Woche", erklärt sie. Ziel ist es, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und auf den Weltladen aufmerksam zu machen. Und wo ginge das besser, als beim gemeinsamen Essen und Trinken? Im Anschluss gibt es fairen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Die Veranstalterinnen rechnen mit bis zu 70 Personen.

17 Frauen umfasst das Weltladen-Team in Eberbach, ein Großteil davon wird am Sonntag vor Ort sein und sich vorstellen. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen ist ziemlich hoch, es handelt sich um "die Riege nach dem Berufsausstieg", sagt Krey. "Die Geschichte des Weltladens ist bei der Jugend nicht angekommen", bedauert Waltraud Wilhelm. Diese sei zwar interessiert, aber wenig informiert.

Weltläden haben ihre Wurzeln in der Protestbewegung und sind bis heute Orte des kritischen und politischen Engagements. Unter dem Motto "Eure Almosen könnt ihr behalten, wenn ihr gerechte Preise zahlt" wollen sie nicht karitativ arbeiten, sondern ein Bewusstsein schaffen für die umfassenden Probleme dieser Welt und Handlungsperspektiven anbieten. Ziel ist eine Veränderung des Bewusstseins der Menschen und der Verhältnisse. "Die Hersteller erhalten fairen Lohn, das beugt Fluchtursachen vor", heben sie die Bedeutung ihrer Arbeit im Weltladen hervor.

Im Oktober 1993 – vor fast 30 Jahren – hatte Ute Krey in Eberbach zur Gründung einer Aktionsgruppe "Dritte Welt" eingeladen, um fair gehandelte Produkte kontinuierlich anzubieten. In kleinen Schritten ging es weiter. Im November 1999 wurde der Verein "Fair und Mehr" gegründet, von der Stadt günstig ein Ladengeschäft in der Neckarstraße gemietet.

2002 erfolgte der Umzug in die Hauptstraße 19, wo sich der Laden noch heute befindet. "Der Laden wird inzwischen sehr gut angenommen", freuen sich Ute Krey, Ruth Leifeld und Waltraud Wilhelm. Ein Einkauf im Weltladen könne durchaus entschleunigen, es bleibe auch immer Zeit für Gespräche – fast so wie früher im Tante Emma-Laden. "Es geht allerdings nur ehrenamtlich", betonen sie. Sonst müssten die Sachen so teuer verkauft werden, dass sie kaum einer kaufen würde.

Da die Mitarbeiterinnen alle schon im fortgeschrittenen Alter sind, würden sie sich über Zuwachs freuen. Wer den Verein "Fair und mehr" ideell unterstützen will, kann dies durch die Mitgliedschaft.

Info: Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr.