Eberbach. (red) Auch im vergangenen Monat wurden wieder einige Gegenstände beim Bürgerbüro, im Amt für öffentliche Ordnung, abgegeben und liegt nun zur Abholung bereit. Zimmer E05 wurden folgende Fundsachen abgeliefert: Deutschlandticket, Herrenfahrrad, Jagdkleidung, diverse Schlüssel.

Die Eigentümer beziehungsweise Verlierer einer Fundsache können nun innerhalb von vier Wochen ihre Rechte an der Sache anmelden, oder diese beim Bürgerbüro während der Öffnungszeiten abholen. Meldet der Eigentümer oder Verlierer sich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist, so verliert er das Recht an der Sache.

Das Eigentum an den Fundsachen geht dann nach Ablauf von sechs Monaten (bei Gegenständen bis 10 Euro sofort) nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro bzw. der Polizei auf den Finder über. Verzichtet dieser auf jegliche Fundrechte, so wird es Eigentum der Gemeinde des Fundortes.