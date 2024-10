Eberbach. (zg). Winterpause am Waldkindergarten Arboretum: Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, wird der Waldkindergarten am Arboretum für die Wintermonate außer Betrieb gesetzt. Da die aktuelle Belegung sowie die Anzahl der Anmeldungen für die kommenden Wintermonate noch sehr dürftig sind, hat sich die Verwaltung gemeinsam mit dem Postillion e.V. aus Kostengründen dazu entschlossen. Das bereits aufgenommene Kind kann in dieser Zeit im Naturkindergarten im Vogelpark betreut werden. Am 15. Juli hatte der Waldkindergarten am Arboretum geöffnet und mit der Betreuung gestartet.

Die Verwaltung bedankt sich außerordentlich beim Postillion e.V. für die unbürokratische Lösung und auch dafür, dass Personal bereits ab 1. Oktober anderweitig eingesetzt wird, damit der Stadt Eberbach hierfür keine Kosten entstehen. Der Postillion e.V. wird in diesem Jahr noch gemeinsam mit der Verwaltung zu einem Pressegespräch im Arboretum einladen, um die Einrichtung für das kommende Jahr nochmals gesondert vorzustellen und zu bewerben.

Info: Anmeldungen sind weiterhin unter E-Mail an kitaon@postillion.org, oder Telefon 06220/2023074 möglich.