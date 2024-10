Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn man sich heute an die großen Neckar-Überschwemmungen der letzten Jahrzehnte zurückerinnert, welche Millionen-Schäden sie in der Stadt an den Gebäuden angerichtet haben. Dann kann man einschätzen, welche Katastrophe das Hochwasser in Eberbach vom 30. auf den 31. Oktober 1824 gewesen sein muss. Die größte Überschwemmung ihrer Geschichte