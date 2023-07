Von Moritz Bayer

Eberbach. In der Stadthalle herrschte am Donnerstag reges Treiben. Nicht, weil Kunst oder Kultur die Bewohner erfreuten, sondern es lagen in der Halle zahlreiche Bürger verteilt, in deren Armen Nadeln steckten: Das Deutsche Rote Kreuz hatte zum Blutspendetag gerufen. Der ist in Eberbach viermal jährlich.

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Blut spenden rettet Leben. Plural. Denn mit einer Spende können bis zu drei Präparate hergestellt werden, jedes kann im Notfall überlebensnotwendig für (Unfall-)Patienten sein. Gerade im Sommer kommt es dennoch zu der teils problematischen Kombination: Die Spendenbereitschaft lässt nach, während die Nachfrage steigt. Wieso das so ist?

"Wetter und Urlaub spielen da eine große Rolle", erklärt Karlheinz Dietz vom DRK. "Auf der einen Seite ist es bei der Hitze kreislaufmäßig vielleicht etwas schwieriger, zu spenden. Auf der anderen steigen aufgrund der Urlaubsfahrten einfach auch die Unfälle, was zu mehr Bedarf an Blutkonserven führt."

Umso schöner und wichtiger ist es, dass die Eberbacher sich solidarisch zeigen. Rund 150 Bürger kamen in die Stadthalle. Dort herrschte angenehme Temperatur, es gab Trinken – und nach der Spende als Dankeschön ein Eis.

Leiter Nikola Ivacevic zeigte sich zufrieden: "Früher sind noch mehr Leute gekommen, aber heute läuft es schon gut. Wir haben auch möglichst dafür gesorgt, dass die Abläufe reibungslos vonstatten gehen." Mit gemeinsamen Kräften werden so die wertvollen Präparate erstellt, um im Notfall bereit zu stehen.