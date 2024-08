Eberbach. (red) Der Kuckucksmarkt findet wieder im Bereich des Sportgebietes "In der Au" statt. Daher hat die Stadtverwaltung folgende verkehrsrechtliche Anordnungen erlassen: Das Marktgelände wird an der östlichen Einmündung der Alten Pleutersbacher Straße (jetzt Sackgasse und Zufahrt zum Campingpark) für den Verkehr gesperrt. Ab Samstag, 17. August, ist der Festplatz sowie der Parkplatz am Schwimmbad gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Straße "In der Au" noch befahrbar. Auf der Pleutersbacher Straße, zwischen der Kreuzung Schwanheimer Straße und etwa 35 Meter vor der Einfahrt ins Sportgebiet "In der Au", wird das talseitige Halteverbot aufgehoben und für das Parken freigegeben – Mit Ausnahme der auf dieser Strecke eingerichteten Ladezone.

Ab Montag, 19. August ist der gesamte Bereich, einschließlich der Straße "In der Au" ab dem Kreuzungsbereich beim Eingang des Festgeländes in Richtung Schwimmbad gesperrt, ebenso wie der öffentliche Parkplatz vor Palestra. Diese Sperrungen gelten bis Mittwoch 28. August. In der Pleutersbacher Straße sowie in der Abfahrt "In der Au" werden Ladezonen eingerichtet. Diese sind entsprechend ausgeschildert.

Das absolute Halteverbot an der B37 (Neckarseite) ist für die Dauer des Festes aufgehoben. Die Dr. Weiß-Straße wird von der Einmündung Schwanheimer Straße bis zur Einmündung Kirchenweg, ab Freitag, 23. August, um 12 Uhr über die ganze Marktzeit als Einbahnstraße ausgewiesen. Wegen des Feuerwerks am Dienstag, 27. August, wird von 21.45 bis 22.30 Uhr die B37 zwischen der westlichen und der östlichen Stadtausfahrt für den Verkehr gesperrt. Dieser wird innerorts umgeleitet.

Die Bushaltestelle "Schwimmbad" wird um etwa 150 Meter in Richtung Pleutersbach verlegt. Vor dem Sportheim des Eberbacher SC "In der Au" werden fünf Behindertenparkplätze und vier weitere in unmittelbarer Nähe, zu Beginn des Schotterparkplatzes, ausgewiesen. Außerdem wird eine Polizei-Sonderwache im ESC Sportheim (In der Au 7) eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer (0 62 71) 8 72 95 oder (01 52) 57 72 10 44 zu erreichen.

Da der Einmündungsbereich der Straße "In der Au" als Buswendeplatz benötigt wird, besteht im unmittelbaren Einmündungsbereich dieser Straße auf beiden Seiten absolutes Halteverbot. Auf der Pleutersbacher Straße wird zwischen der Neckarbrücke und der Ortstafel in beiden Richtungen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt. Die Verwaltung bittet die Besucherinnen und Besucher ausdrücklich darum, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.