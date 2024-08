Eberbach. (zg) Für die gutmütige und sehr freundliche Haflinger-Stute Lia, die seit dem Jahr 2019 dem "Reitverein Eberbach 1980 e. V." gehört, wird noch eine erfahrene Reiterin oder ein erfahrener Reiter gesucht, die Interesse an einer Reitbeteiligung haben.

Die 17-jährige Lia mit einem Stockmaß von circa 145 Zentimetern liebt zwar den Umgang mit den jungen Reitschülerinnen, aber sie vermisst vor allem während der Werktage einer Woche die verantwortungsvollen sportlichen Herausforderungen.

Für Dressurübungen oder ausgiebige Ausritte ist Lia immer zu haben. Nur Sprünge sollte man der Haflinger-Stute nicht zumuten.

Wer bereits volljährig, also älter als 18 Jahre ist, große Begeisterung und noch mehr Erfahrung auf dem Pferderücken mitbringt sowie ausreichend Zeit und viel Lust hat, seine Freizeit regelmäßig mit Lia auf dem Reitplatz in Pleutersbach und in der Umgebung zu verbringen, der melde sich bei der Reitvereinsvorsitzenden Manuela Heiß am besten per E-Mail an info@reitvereineberbach.de.