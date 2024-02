Eberbach. (by) Am Dienstag um 14.11 Uhr startet er wieder: der große Eberbacher Fastnachtsumzug mit 75 Zugnummern. Damit der Umzug reibungslos verläuft, sollten einige Punkte beachtet werden. Die Aufstellung erfolgt ab 12.29 Uhr in umgekehrter Reihenfolge des Zugprogramms entlang der Friedrichsdorfer Landstraße, beginnend mit Zugnummer 1 – der Polizei Eberbach – in der Nähe des Pennymarktes.

Die Zugstrecke führt über die Odenwaldstraße, Bahnhofstraße, Luisenstraße und Friedrich-Ebert-Straße zum Leopoldsplatz. Dort findet die Übergabe des aktuellen Kampagneordens und die Vorstellung der einzelnen Zugnummern durch Bürgermeister und Sitzungspräsident statt. Im Anschluss kann dort bei Partymusik, Speisen und Getränken bis 19 Uhr noch kräftig gefeiert werden.

Mit dabei sind neben der KG Kuckuck natürlich auch der Club Eulenspiegel, die KG Urmel, die Fastnachtsfreunde Eberbach, die Hirschhorner Ritter und die Neckargemünder Karnevalgesellschaft. Die Karnevalfreunde Haidebow zeigen sich verschlumpft, während sich die Igelsbacher Meckis völlig losgelöst auf dem Weg zum Mars befinden. Nicht fehlen darf die Rasselbande, die einen Abstecher zum Karneval in Venedig macht. Vertreten sein werden auch die Flintstones aus Oberzent, die Wimmersbacher Ratze, die Abiturienten, die Fastnachtsfreunde Waldkatzenbach, Vampire, Guggemusik und die Ka Ge Mudemer Wassersucher mit mehreren Nummern.

Damit der Umzug ohne Probleme verläuft, sind laut Umzugsleitung ein paar Punkte zu beachten. Jede Gruppe ist für ihr Auftreten und ihre Außenwirkung selbst verantwortlich. Gruppen, die durch ihre Aufmachung oder Darstellung Anlass zu Beanstandungen geben, können ausgeschlossen werden. Alle teilnehmenden Fahrzeuge (auch Anhänger) und Geräte sind so auszustatten, dass niemand verletzt werden kann.

Während des Umzugs muss sichergestellt werden, dass keine Personen zwischen und unter die Fahrzeuge gelangen können. Auch an den Seiten der Fahrzeuge müssen ausreichend Ordner zur Verfügung stehen. Die Ordner müssen als solche erkennbar sein. Die Lautstärke der mitgeführten Musikanlagen soll so eingestellt sein, dass andere andere Gruppen nicht gestört oder eingeschränkt werden. Jeder soll gehört werden. Alkohol ist den Fahrzeugführern nicht erlaubt.