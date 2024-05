Eberbach. (by) Der Duft hatte am Donnerstag, einen Tag vor dem am Freitag beginnenden Frühlingsfest, zahlreiche Passanten auf dem Neuen Markt zum Zelt der KG Kuckuck gelockt. Die hatte zum traditionellen Burger-Test eingeladen und dabei auch ihre diesjährige Neuerung vorgestellt: Pommes mit Chili-Cheese-Sauce. "Die gibt es, so lange der Vorrat an Sauce reicht", sagt Kuckuck-Präsident Udo Geilsdörfer.

Neben bewährten Burgern gibt’s neu Pommes mit Chili-Cheese-Sauce. Foto: by

Ansonsten gibt es am Essensstand des Eberbacher Karnevalvereins die bewährten Produkte: Burger klassisch oder mit Bacon und Cheese. "Wir können die Burger auch auf Wunsch zusammenstellen", betont Geilsdörfer.

Den Geschmackstest haben sie jedenfalls bestanden. Auch das Urteil zweier junger Testesser fiel sehr positiv aus: "knuspriger Bacon, saftiges Fleisch und knackiger Salat" aus dem Munde eines ansonsten eher Fastfood-Burger gewohnten Kindes. "Eindeutig bestanden" äußerte sich die zweite junge Testperson. Und vom älteren Publikum gab es vielfach "Daumen hoch".

Wer die nächsten drei Tage den "Eberbacher Frühling" besucht, braucht keinen Hunger leiden, dafür sorgen nicht nur die Kuckucke, sondern auch die anderen Eberbacher Vereine auf den Plätzen der Altstadt.