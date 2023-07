Von Peter Bayer

Eberbach. "Es war ein richtig schönes Sommerfest", freute sich Kerstin Thomson, Vorsitzende der Rudergesellschaft Eberbach. Das "Sommerfest" war der siebte Eberbacher Firmenruderpokal am vergangenen Sonntag. Trotz Temperaturen an die 35 Grad hatten sich neben den Hobbyruderern auch viele Gäste eingefunden, so dass es kaum einen freien Platz gab, vor allem