Von Peter Bayer

Eberbach. Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Gelita-Cup der U12-Junioren gewonnen. In der letzten Minute entrissen sie der Frankfurter Eintracht den schon sicher geglaubten Turniersieg und setzten sich im Neunmeterschießen durch. Platz ging an den Nachwuchs des VfB Stuttgart, der den SV Wehen-Wiesbaden im kleinen Finale schlug.

Rund 400 zahlende Zuschauer verfolgten am Samstag kampfbetonte, aber faire Spiele der Nachwuchsteams der Fußball-Bundesligisten. Die machten Werbung für ihren Sport und zeigten vor allem in den Finalspielen, dass "der deutsche Fußball doch nicht in der Krise steckt", so Bürgermeister Peter Reichert bei der Siegerehrung.

Links: Beim Spiel Hoffenheim gegen Sandhausen wird an der Bande um jeden Ball gekämpft. Rechts: Die Spielerinnen der badischen Mädchenauswahl tun sich schwer. Foto: Peter Bayer

Wieder einmal waren über hundert ehrenamtliche Helfer am Samstag und Sonntag beim U11-Cup mit regionalen Teams im Einsatz, um nicht nur einen reibungslosen Turnierablauf zu gewährleisten, sondern auch Zuschauer, Spielerinnen und Spieler zu betreuen und mit Speisen und Getränken zu versorgen.

Dass der Zeitplan eingehalten und die Zuschauerinnen und Zuschauer laufend informiert wurden, dafür sorgte die Turnierleitung, bestehend aus Thomas Schölch, Joachim Scheible, Thomas Wäsch, Tobias Soldner und Hauptorganisator Frank Mutschler. Stellvertretend für die vielen Helfer im Hintergrund galt der Dank Nicole Jaschinski und Esther Mutschler.

"Tagesziel erreicht", bilanzierte Mutschler am Samstagabend aus wirtschaftlicher Sicht. Ob Schnitzel, Frikadellen oder Würstchen von den einheimischen Metzgerbetrieben – alles fand Abnehmer. Die Spieler wurden mit Nudeln mit Soße versorgt, dazu gab es für sie noch den ganzen Tag Obst, gesponsert von der Gelita AG.

Kurz vor 18.30 Uhr nach einem langen Turniertag, der um 9 Uhr begonnen hatte, wurden die Sieger geehrt. Wie nahe Sieg und Niederlage liegen, das konnten die Zuschauer gerade in einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt verfolgen.

Strahlende Sieger aus Hoffenheim und sichtbar geknickte Finalgegner aus Frankfurt mit den Turnierleitern Tobias Soldner und Frank Mutschler (hinten v.l.) sowie Schirmherr Bürgermeister Peter Reichert (r.). Foto: Peter Bayer

Durch einen Gewaltschuss nach 70 Sekunden und dem zweiten Treffer nach etwas mehr als vier Minuten lagen die Hessen verdient mit 2:0 vorne und sahen bereits wie der sichere Sieger aus. Doch in der letzten der zehn Spielminuten schlugen die Kraichgauer zurück. Zunächst verkürzten sie aus heiterem Himmel auf 1:2 und glichen durch einen Fernschuss 30 Sekunden vor Schluss aus.

Das anschließende Neunmeterschießen gewann die TSG mit 4:3. Das "kleine Finale" der beiden unterlegenen Halbfinalisten gewann der VfB Stuttgart mit 3:2 gegen den SV Wehen-Wiesbaden. Zwei Mal glich der SV die Stuttgarter Führung aus. Beim dritten Treffer zwei Minuten vor Schluss gelang ihm dies nicht mehr.

Für die beiden Eberbacher Mannschaften blieb in ihrer Siebenergruppe jeweils nur der letzte Platz. Doch mit dem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern und dem 2:2 gegen den Halbfinalisten Wehen-Wiesbaden gelangen dem "Team Gelita I" immerhin zwei Achtungserfolge.

Bevor die siegreichen Mannschaften geehrt wurden, gab es noch drei Sonderpreise, verbunden jeweils mit einem Gutschein über 50 Euro, gesponsert ebenso wie die Fußbälle für die siegreiche Mannschaft vom Hauptsponsor und Namensgeber des Turniers. Bester Torschütze war Joshua Ezeobi (TSG 1899 Hoffenheim), bester Torwart Ahmet-Taha Deve (FC Augsburg) und bester Spieler Ivano Kumani (Eintracht Frankfurt).

Auch wenn auf dem Spielfeld hart um jeden Ball gekämpft wurde, blieben die Spiele fair, es gab keine Verletzten und keine Zeitstrafen. Durchweg positiv war auch die Bilanz der teilnehmenden Teams, Trainer und Betreuer. Die Teams des 1. FC Kaiserslautern und des FC Augsburg waren schon am Vortag angereist und übernachteten bei Familien, die Betreuer im Hotel.