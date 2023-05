Von Peter Bayer

Eberbach. Die Straßenbeleuchtung im Eberbacher Stadtgebiet und in den Ortsteilen soll – von Ausnahmen abgesehen – zwischen 1 und 5 Uhr nachts abgeschaltet werden. Dies soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschließen. Ferner soll er einer Ausweitung der Beleuchtung auf Treppen und Treppenverbindungswegen zustimmen.

Am 24. November