Eberbach. (red) Der Juni beginnt für Wanderbegeisterte und Kulturliebende gleich mit zwei Highlights: Einmal geht es sechs Stunden queer durch die idyllische Natur, zum anderen gibt es eine Themenführung zum Eberbacher Mineralwasser. Angeboten werden die beiden Touren am kommenden Sonntag, 2. Juni, von der Stadt.

Die erste Wanderung führt etwa 15 Kilometer von Mülben über die Holzners Mühle, zurück nach Eberbach. Nach der Busfahrt (10.35 Uhr ab Bahnhof Eberbach) wird die Wandergruppe am Höllbach entlang laufen – hinunter zur "Holzners Mühle". Dort können sich die Teilnehmer mitten in der Natur auf der romantischen Terrasse stärken.

Auf dem sich anschließenden "Brunnenweg" geht es dann Richtung Gaimühle. Dabei passiert die Gruppe einen historischen Brunnen im Unterhöllgrund, die idyllische Brücke beim Antonishof und das ehemalige Jagdhaus "Antonslust".

Zurück nach Eberbach geht es über den Kanalweg entlang der Itter – vorbei an der "Steinernen Brücke", der ältesten ihrer Art in Baden-Württemberg, und dem Umlaufberg Ohrsberg. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Eberbach.

Um 14 Uhr startet die zweite, etwa zweistündige Tour mit dem Thema "Auf den Spuren des Eberbacher Mineralwassers" vom Rathaus aus. Die thematische Stadtführung soll Interessierte über Quellen und Brunnen sowie Verwendung und Risiken des in Mitteleuropa einmaligen fossilen Mineralwassers aus dem Zechsteinmeer informieren.

Info: Anmeldung für die geführte Wanderung, wie auch die Stadtführung bei der Tourist-Information per E-Mail unter tourismus@eberbach.de oder per Telefon unter 06271/87242. Tickets können auch unter www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.