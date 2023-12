Von Moritz Bayer

Eberbach. Zusammenhalten, Widrigkeiten überwinden, sein Bestes geben und dabei im Team arbeiten: Dass der Sport weit mehr als nur körperliche Ertüchtigung ist, wurde an diesem Abend mehrfach klar benannt. Er ist wie eine Schule für das ganze Leben.

So war die Sportlerehrung der Stadt Eberbach in gewisser Weise eine Feier für das gesamte Engagement der zu ehrenden Bürgerinnen und Bürger. Und das nicht zu knapp: 169 Medaillen in Bronze, Silber und Gold vergab Bürgermeister Peter Reichert an die auf so vielfältige Weise erfolgreichen Eberbacher.

Grußworte und Glückwünsche gab es auch von Gerhard Schäfer, dem Vorsitzenden des Sportkreises Heidelberg. Der feierte seine "Silbermedaille" an Eberbach-Besuchen und war laut eigener Aussage "zum ungefähr 25. Mal" zur Sportlerehrung in der Stauferstadt gekommen – und jedes Mal gerne. Das merkte man in seiner Rede: Die war ohne jede Notiz frei gesprochen und nahm auf Reicherts Eröffnung direkten Bezug.

Der Bürgermeister hatte die Basketball-Weltmeister als tolles Beispiel für eine starke Mannschaft gelobt und am Beispiel der Fußballer gezeigt, dass Geld alleine keinen sportlichen Erfolg garantieren kann. Schäfer hakte flugs ein und erwähnte neben den zuletzt enttäuschenden Herren-Kickern die erfolgreiche U 17 – auch die war jüngst Weltmeister geworden. "Deutsche Tugenden" seien wieder gefragt, und Eberbach hatte eine Menge davon vorzuweisen.

In alphabetischer Reihenfolge gingen die ersten Medaillen an die Fußballer, die in der C-Jugend den Kreispokal sowie in der B-Jugend Pokal und Kreismeisterschaft gewonnen hatten. In Judo und Karate reichten die Erfolge von Kreis- und Regionalebene bis hin zu landes- und bundesweiten Wettkämpfen.

Lena Wolz und der junge Lennart Scholl wurden für ihre herausragenden Erfolge auch jeweils mit dem dritten Platz bei der Wahl zu Eberbachs Sportler beziehungsweise Sportlerin des Jahres, geehrt. Wolz teilte sich den Platz mit Angelika Merkel. Lukas Friedrich glänzte im Motorsport, Oskar Fink im Radsport bei den Special Olympics.

Ruderer sahnen ab

Es war Kerstin Thomson vorbehalten, den größten Block des Abends vorzustellen. Selbst RGE-Mitglied, bat die Gemeinderätin stolz zahlreiche Ruderer nach vorne. Die waren dieses Jahr für die meisten Eberbacher Erfolge verantwortlich. So war es wenig verwunderlich, dass auch bei den Jahressportlerwahlen kein Weg an den flinken Wasserathletinnen und -athleten vorbei führte: Caytlin Snyman bei den Frauen und Bilal Hamini bei den Männern standen bei den Individualauszeichnungen ganz oben auf dem Treppchen. Hamini, der im Junioren-Vierer mit Steuermann Deutscher Meister wurde und die Vizeweltmeisterschaft im deutschen Junioren-Achter feierte, führte zusätzlich auch die Mannschaft des Jahres an: Als solche wurde der Junioren-Doppelvierer mit Philipp Ehls, Nils Miron Heid, Harry Legat und eben Hamini ausgezeichnet. Der Spitzensportler, der sich trotz seiner jungen Jahre bei den meisten Händeschüttlern lächelnd nach unten beugen musste, drückte der Ehrung 2023 klar seinen Stempel auf und wird die nächsten Jahre aller Voraussicht nach noch für gewaltig Furore sorgen.

Die Silbermedaille bei den Sportlerinnen sicherte sich in Abwesenheit Ann Kathrin Schmitt. Auf der Hochzeit ihrer Schwester hatte sie somit doppelt Grund zur Freude. Angelika Merkel und die Familie Diehl komplettierten das starke Ergebnis im Hundesport. Bei den Sportschützen ragte aus einer den Ruderern ähnlich langen Liste der Vizeweltmeister und ebenso Vize-Sportler des Jahres Sascha Back heraus. Die Ballsportler vom Tennis und Tischtennis rundeten den Ehrungsabend ab, bevor die Turnerinnen bewiesen, dass auch jüngstes Alter nicht vor Leistung schützt.

Bevor es zu Snacks, Getränken und anregenden Gesprächen ins Foyer ging, bedankten sich alle Anwesenden bei der "Earl Mobile Sportsband", die den Abend ebenso gekonnt jazzig umrahmt hatte, wie bei der Tanzgruppe "Pretty in Pink" für gelungene Artistik.