Eberbach. (coe/stve) Während der vergangenen Gemeinderatsitzung wurde in der Bürgerfragestunde eine Spendenaktion für den Neubau des Hallenbads angeregt. Die Stadtverwaltung teilte nun mit, dass sie diesen Vorschlag unterstützen und zusammen mit dem Förderverein der Eberbacher Schwimmbäder e. V. eine gemeinsame Spendenaktion starten.

Der Förderverein setzt sich bereits seit 2014 für die Schwimmbäder und für einen Neubau des Hallenbades in Eberbach ein. Er bestehe aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern, "die sich leidenschaftlich für die Förderung und Entwicklung der Bäder in Eberbach engagieren", so die Stadtverwaltung. Sie und der Förderverein haben in der Vergangenheit bereits große Unterstützung von Seiten der Bevölkerung und von örtlichen Unternehmen erfahren.

Die Stadt Eberbach darf jedoch aus steuerlichen Gründen keine Spenden für gewerbliche Einrichtungen, wie es beispielsweise auch Hallen- oder Freibäder sind, annehmen. Deshalb habe man jetzt gemeinsam entschieden, die Verantwortung für die Spendenaktion komplett in die Hände des Fördervereins der Eberbacher Schwimmbäder e. V. zu legen. Dieser eigenständige Verein übernimmt ab sofort die Verwaltung aller Spenden für das neue Hallenbad. Er muss dafür sorgen, dass diese direkt dem Bäderprojekt zugutekommen.

"Die Stadt Eberbach und der Förderverein gewährleisten dabei eine transparente Kommunikation und enge Zusammenarbeit untereinander und werden sicherstellen, dass die finanziellen Mittel bestmöglich eingesetzt werden", heißt es in der Mitteilung.

Der Förderverein wird für die erhaltenen Spenden eine Spendenbescheinigung ausstellen. Als Nachweis für das Finanzamt genügt bei Beträgen unter 300 Euro der Überweisungsvordruck, auf Wunsch kann aber für diese Spenden auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Darüber hinaus plant der Förderverein in den nächsten beiden Jahren weitere Aktionen für das neue Hallenbad. Wer dabei mithelfen oder seine Ideen miteinbringen möchte, kann sich per E-Mail an info@fv-ebz.de direkt an den Förderverein wenden oder sich auf der Homepage www.foerderverein-der-Eberbacher-Schwimmbaeder-ev.de informieren.

Info: Die Spenden können unter dem Stichwort "Spende für neues Hallenbad 2026" auf folgendes Spendenkonto eingezahlt werden: Förderverein der Eberbacher Schwimmbäder e.V., DE43.6729.1700.0028.2148 04