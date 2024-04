Eberbach. (zg) Der Bürger- und Heimatverein veranstaltet, wie jedes Jahr, den Sommertagszug am letzten Sonntag des Monats, also 28. April. Treffpunkt ist ab 14 Uhr, gegen 14.30 Uhr setzt sich der Zug vom Neuen Markt in Bewegung und zieht durch die Straßen von Eberbach. In der Zeit der Aufstellung des Umzugs wird die Bahnhofstraße Ost von 14.15 bis 14.45 Uhr komplett gesperrt.

Der Zugweg führt durch die Eberbacher Altstadt also die Hauptstraße, den Alter Markt und die Kellereistraße in die Friedrich-Ebert-Straße hin zur großen Wiese an der Theodor-Frey-Schule. Der Fanfarenzug der Stadt Eberbach begleitet den Umzug musikalisch. Der große Schneemann wird von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach zum Schauplatz an der Berufsschule gezogen und die Pfadfinder des Stammes Silberreiher betreuen die traditionellen Butzen.

Eine übergroße Sommertags-Brezel wird von der Bäckerei Beisel extra für den Sommertagszug gebacken und dem Umzug voraus getragen. Im Innenhof der Berufsschule wird ein kleines Programm aufgeführt und es werden gemeinsam die traditionellen Sommertagslieder gesungen, musikalisch unterstützt von der Katholischen Pfarrkapelle Eberbach. Der Höhepunkt findet am Ende des Programms statt: Die symbolische Vertreibung des Winters durch das Verbrennen des riesengroßen Schneemanns.

Alle Kinder sind dazu angehalten, ihre Sommertagsstecken, Fahrräder, Roller, Puppenwagen oder Ähnliches frühlingshaft mit Blumen und Bändern zu schmücken, um damit den Winter endgültig zu vertreiben.