Von Peter Bayer

Eberbach. Im Mai 2023 wurden die Mountainbike-Strecken in Eberbach freigegeben. Tobias Soldner gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen Rückblick, wie es in der ersten Saison gelaufen ist, und kam damit der Bitte des Gremiums nach.

In Eberbach wurden drei Rundstrecken und zwölf Trails eingerichtet in Kooperation mit dem Naturpark