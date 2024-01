Eberbach. (by) Auf bis zu 650.000 Euro werden sich wohl die Kosten für die Außenanlage des Kindergartenneubaus in der Güterbahnhofstraße belaufen. Bis zu diesem Betrag hat der Eberbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Ausschreibung der erforderlichen Mittel freigegeben. Boris Günderoth und Michael Schneider von der Studio SF Simon Fischer & Architekten GmbH stellten die Planung des Außenbereichs vor.

Vorgesehen sind – nach Abstimmungsgesprächen mit der neuen Leitung – drei Bereiche mit barrierefreiem Zugang. Im Krippenbereich soll es ein üppiges Spielangebot geben, im U3-Bereich unter anderem Spielhäuschen und Barfußpfad. Für die Ü3-Kinder soll es Rennstrecke, Schaukel, Spielhaus und Balanciermöglichkeiten geben.

"Die Elemente sind im wesentlichen geblieben", informierte Schneider. Geplant ist auch ein Sandspiel mit Sonnensegel. Ein Gerätehäuschen sei noch als Ergänzung hinzugekommen.

"Eine schöne Planung", befand Bürgermeister Peter Reichert. Die große Kostensteigerung fand Michael Schulz von der CDU-Fraktion bedauerlich. Wobei die Gesamtkosten unter der allgemeinen Kostensteigerung geblieben seien. Die Kosten seien "Berufsehre", so Günderoth.

"Ich habe kein Interesse daran, dass ich mich zu Kostensteigerungen äußern muss." "Sind wir nun froh, dass es nur bei einer Steigerung von 40 Prozent bleibt?", fragte Prof. Dietmar Polzin (Freie Wähler). Er wollte wissen, ob es sich um eine Pauschalausschreibung handle. "Als Paket", bestätigte Schneider.

Lothar Jost (AGL) bat die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses, bei den Außenanlagen zwei Obstbäume vorzusehen und Beerensträucher zu pflanzen, damit die Kinder das Wachstum miterleben können. Die Bepflanzungen solcher Anlagen seien meist steril. Man könnte auch Paten für die Bäume finden, wobei er sich selbst anbot.

Christina Kunze (CDU) bat darum, den Fokus auf heimische Pflanzen zu legen, was Günderoth zusicherte. Gedanken über den Höhenversatz von 2,5 Meter im U3-Bereich von der Kita zur Straße hatte sich Patrick Joho (CDU) gemacht. Der werde durch eine mehrzügige Rampe mit moderater Böschung ausgeglichen.

Die Fachförderung für die Kindertagesstätte erfolgt über das Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße", hier liegt eine Zusage vor, informierte die Verwaltung. Ein Förderantrag auf den Ausgleichsstock wurde gestellt.Hier liegt eine Zusage über 1,136 Millionen Euro vor.