Eberbach. (c.k.) Bei dem schönen Wetter in den vergangenen Tagen sah man in Eberbach, Schönbrunn, Heddesbach und der Region schon so manche Gärtnerinnen und Gärtner in ihren "Erholungsinseln" arbeiten. Der Nabu Eberbach nimmt dies zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass Hecken und Bäume vielen Tieren einen Lebensraum bieten. Um die Gartenbewohner vor allem während der Brutzeit zu schützen, ist geregelt, wann Bäume und Hecken geschnitten oder gefällt werden dürfen.

Vom Boden bis in die Spitzen werden Hecken und Sträucher von Tieren wie mehrgeschossige Wohnhäuser genutzt. Im Erdgeschoss suchen Igel, Amphibien und Reptilien einen Unterschlupf und Nahrung unter dem Laub. Rotkehlchen und Zilpzalp bauen ihre Nester in Bodennähe. Im Zwischengeschoss bis in eine Höhe von circa drei Metern brüten beispielsweise Zaunkönig, Mönchsgrasmücke sowie Amsel. Haselmäuse krabbeln durchs Geäst.

Insekten sammeln Pollen und Nektar von blühenden Sträuchern wie der Kornelkirsche, dem Gemeinen Schneeball oder der Berberitze. Vögel picken im Herbst Beeren von Schlehe, Weißdorn und Holunder. Angesicht dieser Artenvielfalt ist es wichtig, bei der Gartenarbeit Rücksicht auf diesen Lebensraum zu nehmen.

Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es daher verboten, im Zeitraum vom 1. März bis 30. September Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Vorsichtige Form- und Pflegeschnitte, die den Zuwachs des Jahres entfernen sind von dieser Regelung ausgenommen.

Der Nabu Eberbach empfiehlt die zulässigen Pflegeschnitte möglichst nicht in der Hauptbrutzeit der Vögel von März bis Ende Juli durchzuführen, da ein vollkommen vogelfreundlicher Heckenschnitt nur schwer umsetzbar ist.

In diesem Zeitraum nutzen viele Vögel und andere Tiere Bäume und Hecken, um dort ihre Jungen aufzuziehen. Das Bundesnaturschutzgesetz schützt mit Paragraph 44 "Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten" (§44 Absatz 1 Satz 3 BNatSchG), wie beispielsweise Baumhöhlen mit Fledermausquartieren oder Hecken, in denen Vögel ihre Nester angelegt haben. Bei der Gartenarbeit gilt: Weniger ist mehr.

Vielfältige Strukturen wie Reisig- und Totholzhaufen, Laub unter Bäumen und Sträuchern, Fallobst oder abgeblühte Stauden bieten tierischen Gartenbewohnern Schutz vor der kalten Jahreszeit und sind eine wichtige Nahrungsquelle. Kleine Zweige, Moose und Flechten werden zum Nestbau genutzt – sind also im Garten höchst willkommen.

Der Frühjahrsputz im Garten sollte also so ausfallen, dass Vögel noch genügend geeignetes Nistmaterial aufsammeln können.

Wer seine Obstbäume schneidet, muss den Rückschnitt nicht kompostieren oder verbrennen.

Durch locker aufgeschichtetes Totholz entstehen neue Lebensräume. Sie werden von Marienkäfern und Ohrwürmern besiedelt, sind ein Unterschlupf für Igel, Nährstoffgrundlage für Pilze und dienen bei ausreichender Größe sogar als Nistplatz, etwa für Vögel wie den Zaunkönig oder das Rotkehlchen. Eidechsen und Schlangen profitieren von einem sonnigen Standort, Amphibien eher von einem schattigen, feuchten.

Eine weitere weit verbreitete Möglichkeit, Totholz zu "recyclen" ist die sogenannte Benjeshecke. Dabei werden Totholz, Reisig und andere Gartenreste in Form einer Hecke aufgeschichtet. Um ein paar Farbtupfer in die Hecke zu bringen, kann sie zusätzlich mit heimischen Clematis begrünt werden.

Totholz-Stämme können bei ausreichender Stabilität auch stehen gelassen werden. Sie dienen Insekten zur Eiablage. Vögel wiederum finden in den Insekten eine willkommene, üppige Nahrungsquelle.