Von Uta Förster

Eberbach. Emsiges Treiben herrschte am Montagabend im Foyer der Realschule. Aufgeregte Schülerinnen und Schüler flitzten in dunklen Roben durch die Gänge. Die Maskenbildnerin Claudia Röderer arbeitete unter Hochdruck. Nach und nach füllten sich die gestellten Stühle vor dem dunklen Vorhang. Der Schuldirektor, Markus Hanke, begrüßte die Zuschauer und unter Applaus huschten die Akteure in den Backstage-Bereich. Dann ging es los. Musik wurde eingespielt und der Vorhang öffnete sich.

Gespielt wurde die 1971 von Otfried Preußler erschienene Geschichte "Krabat". Darin geht es um den Waisenjungen Krabat, der in einer unheimlichen Mühle im Wald nicht nur das "Müllern" lernt, sondern auch in die Tiefen der Schwarzen Magie eingeführt wird. Jedes Jahr verstirbt ein Geselle auf mysteriöse Weise. Krabat kommt dahinter, dass es immer der beste Schüler ist, der dem Opferkult des großen Meisters erliegen muss. Nur durch die Liebe der schönen Kantorka und die Freundschaft, die sich mit den anderen Gesellen gesponnen hat, gelingt es Krabat nach drei Jahren endlich, dem grausamen Spuk der schwarzen Magie zu entkommen und Freiheit für alle zu erwirken. Für die Bühne wurde das Stück 1994 von der Autorin Nina Achminow entwickelt.

Schulleiter Markus Hanke verteilt im Anschluss als Dankeschön Sonnenblumen an alle Mitwirkenden. Foto: Uta Förster

In der Realschule leiteten die Lehrerinnen Christina Frischholz und Jana Müller das Projekt, bei dem insgesamt über 30 Personen mitwirkten. Das düstere und dunkle Stück beinhaltete viele Szenenwechsel. Die kurzen Umbaupausen wurden durch Musik untermalt. Das meisterhafte Bühnenbild wurde von den Schülerinnen und Schülern der Klassen sechs bis zehn selbst gestaltet.

Die Schülerin Vanessa Fink brillierte als Hauptperson "Krabat" mit dem wohl am meisten auswendig zu lernenden Text. Von Zeit zu Zeit waren Tanzeinlagen im Stück eingebaut, die von Lehrerin Isabell Zimmermann mit den AG-Teilnehmenden einstudiert worden waren.

Um sich zwischendurch neu mit Getränken oder Kleinigkeiten aus der Schulküche zu versorgen, gab es nach etwa einer Stunde eine viertelstündige Pause. Gestärkt wurde das Finale miterleben, in dem die schöne und weiß leuchtende Kantorka, gespielt von Cosima Huber, Freiheit für Krabat und seine Freunde erwirkt und sie aus den Stricken der dunklen Macht erlöst. Der schwarze Meister, den Nevruz Topcu spielte, war endlich besiegt.

Für Schulleiter Markus Hanke ist das Theaterstück "jedes Jahr ein besonderes Ereignis". Auf das herausfordernde Stück in diesem Jahr war er gespannt. "Die Geschichte ist etwas düster, aber es war grandios, wie Ihr es umgesetzt habt", lobte er die nun aufgedrehten Schülerinnen und Schüler. Als Gegenstück zu dem ganzen Schwarz gab es als Dankeschön für alle Mitwirkenden eine Sonnenblume. "Damit ihr mit Sonne nach Hause gehen könnt", so der Direktor. Christina Frischholz dankte auch im Namen von Jana Maier und Isabell Zimmermann für all die großartige Unterstützung durch die Schulleitung, das Kollegium und nicht zuletzt auch durch die Eltern, die teilweise noch spätabends ihre Kinder von Sonderproben abgeholt und durch ihre Mitarbeit dazu beigetragen haben, dass dieses Stück so möglich gewesen sei.

Die „Müllergesellen“ der unheimlichen Mühle und ihr Meister (v.l.): Amy-Lee Nennemann, Ricardo Will, Vanessa Fink, Alissa Gezer, Sofia Henrich, Carolina Röderer, Nevruz Topcu. Foto: Uta Förster

Den Akteuren sieht man ihre Erleichterung an, als das Stück vor Publikum endlich überstanden ist. Fast zwei Stunden haben sie vorn auf der Bühne und im Hintergrund ihr Bestes gegeben. Und es hat sich gelohnt. Die Zuschauer sind begeistert!