Eberbach. (by) Die Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn werden ausgeweitet. Das hat der Eberbacher Gemeinderat bei vier Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Statt 160 bis 200 Stunden sollen die Tempokontrollen künftig 250 bis 300 Stunden durchgeführt werden. Der am 30. April auslaufende Mietvertrag mit der Firma BBK soll für drei Jahre verlängert, die Statistik dem Gemeinderat jährlich vorgelegt werden. Dafür sprachen sich in einer getrennten Abstimmung alle Ratsmitglieder aus.

Bärbel Preißendörfer, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts, stellte die wichtigsten Zahlen der Messstellenstatistik vor. Nach einem Rückgang im Jahr 2022 sei die Zahl der Verstöße 2023 wieder gestiegen, obwohl weniger Stunden kontrolliert worden sei. Die Güterbahnhofstraße sei im vergangenen Jahr neu hinzugekommen und weise auch gleich die meisten Überschreitungen auf. Eine weitere Durchführung der Kontrollen sei aus Sicht der Verwaltung wichtig und unverzichtbar.

Man müsse zielgerichteter die neuralgischen Punkte an den Schulen kriegen, forderte Peter Wessely (Freie Wähler), und sprach das Problem mit den Eltern an, die ihre Kinder bis zur Schule fahren und abholen. In der Zwingerstraße müsse man hinterher sein, fand auch Peter Stumpf (AGL). In der Friedrichsdorfer Landstraße sei hingegen eine deutliche Verbesserung festzustellen, auch durch das dauerhafte Messgerät. Einige Anwohner hätten den Wunsch geäußert, auch morgens zwischen sechs und acht Uhr zu messen.

Es müsse um die Sicherheit gehen, betonte Michael Schulz (CDU), weshalb die neuralgischen Punkte überwacht werden müssten. Er sprach sich gegen eine Erhöhung der Messstunden aus, man solle sie stattdessen sinnvoller verteilen. Peter Stumpf fand eine Ausweitung hingegen besonders wichtig.

Der Bebauungsplan "Ringenacker-Erweiterung" im Ortsteil Pleutersbach wird den Gemeinderat ein weiteres Mal beschäftigen. Zum geplanten Grundsatzbeschluss zur weiteren Vorgehensweise kam es nicht, der Sitzungspunkt wurde vertagt.