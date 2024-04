Von Peter Bayer



Eberbach. Mit einer "ausgewogenen und tollen Liste", so Ortsvereinsvorsitzender Jan-Peter Röderer bei der Vorstellung der Kandidaten und des Wahlprogramms am Freitagabend im Ratssaal, tritt die SPD bei den Kommunalwahlen am 9. Juni in Eberbach an. Auf ihr sind zehn Frauen und zwölf Männer vertreten.

Auch vom Alter her sei es eine gute Mischung mit Klaus Eiermann (Jahrgang 1952) als ältestem und dem 16-jährigen Salih Isik als jüngstem Kandidaten. Das Wahlprogramm steht unter dem Motto "Gemeinsam stark, denn Zusammenhalt gestaltet Zukunft".

In der Stadt stünden große Herausforderungen und große Investitionen an, "Wir müssen investieren, dabei den Spagat zwischen Pflichtaufgaben und Investitionen fürs Lebensgefühl schaffen", so Röderer.

20 der 22 Kandidierenden stellen am Freitagabend im Ratssaal sich und ihr Wahlprogramm vor. Foto: Peter Bayer

Das Motto "Gemeinsam stark" beinhalte auch die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und den Bürgern. Diese werde angesichts der Herausforderungen immer wichtiger. Spitzenkandidatin Büsra Isik und Spitzenkandidat Markus Scheurich stellten das Wahlprogramm und die Ziele für die kommenden fünf Jahre vor, bestehend aus drei Teilen: "Für Dich" – "Für Eberbach" – "Für Alle".

> Schaffung adäquater Angebote und Räumlichkeiten für Jugendliche: Unabhängig von der wertvollen Arbeit der Vereine müsse die Stadt Angebote sowie geeignete Räumlichkeiten für ein attraktives Jugendzentrum schaffen.

> Erhalt der städtischen Sportanlagen: Diese sollen im Umfang erhalten bleiben und – wo nötig – wieder in einen akzeptablen Zustand versetzt werden.

> Kein Rückzieher bei unseren Bädern: Weil die Bäder nicht nur für den Schulstandort Eberbach unverzichtbar sind, steht die Fraktion hinter dem Beschluss des Hallenbadneubaus.

> Zügige Umsetzung des Mobilitätskonzepts: Dazu brauche es eine neue Aufteilung des öffentlichen Raums. Fuß- und Radverkehrswege müssen bequem und sicher sein und der ÖPNV noch attraktiver werden.

> Verbesserung des Zugangs zu unseren Einkaufsmöglichkeiten: Eine Buslinie soll zur "Einkaufslinie" ausgewiesen werden.

> Wärmeplanung und Quartierskonzepte voranbringen: Der kürzlich eingeschlagene Weg soll unterstützt und die Planungen vorangebracht werden.

> Entwicklung bezahlbarer Grundstücke für Wohn- und Gewerbezwecke: Leerstands- und Flächenmanagement soll aktiv betrieben und bezahlbare Grundstücke für Wohn- und Gewerbezwecke ausfindig gemacht werden.

> Fortführung des Wirtschafts- und Innenstadtmanagements: Um Eberbach als Einkaufs- und Wirtschaftsstandort zu sichern soll die Personalstelle "Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement" verstetigt und fortgeführt werden.

> Städtische Investitionen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ausrichten: Bei all den Herausforderungen und anstehenden Investitionen der kommenden Jahre gelte es, die städtischen Finanzen immer im Blick zu haben. Neue Aufgaben müssten intensiv bewertet, laufende Kosten auf Einsparpotenziale überprüft werden.

> Festigung eines breiten Bildungsangebots in Eberbach: Die SPD setzt sich für den Erhalt aller Schulen mit einer modernen Ausstattung und Digitalisierung ein, dazu gehöre auch die Erwachsenenbildung.

> Erhalt eines vielfältigen kulturellen Angebots: Stadtfeste und kulturelle Veranstaltungen ziehen Tausende Besucher an und machen die Stadt liebenswert.

> Neuordnung des Bahnhofsviertels als Tor zur Stadt: Das Tor zur Stadt, der Bahnhof, soll durch eine Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes moderner und attraktiver werden, ein Sanierungsgebiet für die Bahnhofstraße Ost eingerichtet werden.

> Stadt am Fluss: Attraktivitätssteigerung am Neckar in kleinen Schritten: Durch Kooperationen können vielfältige Projekte umgesetzt werden, um die Attraktivität am Fluss nachhaltig zu steigern und das Ufer zu beleben.

> Schaffung zusätzlicher Übernachtungsmöglichkeiten: Diese schaffen Arbeitsplätze und bringen Einnahmen für die örtliche Wirtschaft, vorstellbar ist ein Jugendhostel etwa für Radurlauber.

> Ausbau der Barrierefreiheit: Diese ermögliche eine unkomplizierte Mobilität für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit.

> Konsequente Umsetzung des Beschlusses zur Klimaneutralität: Diese erfordere koordinierte Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen. Die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert der Klimamanager unterstützt werden.

In Anschluss stellten die Kandidierenden kurz ihren Werdegang, ihre Schwerpunkte und Ziele vor.

Die Kandidaten

> Markus Scheurich

> Büsra Isik

> Jens Müller

> Bettina Bracht

> Klaus Eiermann

> Bianca Weber-Götzenberger

> Jan-Peter Röderer

> Heike Feuerstein

> Arno Reinmuth

> Anietta Drescher

> Dr. Heiko Schuster

> Nazanin Lali

> Andreas Reutzel

> Annette Schabbeck

> Kai Bissdorf

> Sandra Hofmann

> Gernot Dürr

> Melanie Michalske

> Michael Göbl

> Sarah Haaß

> Salih Isik

> Robin Arns