Von Uta Förster

Eberbach.150 Gäste waren der Einladung der Rudergesellschaft Eberbach e.V. (RGE) gefolgt und hatten sich in die edel für den Anlass geschmückte Stadthalle begeben. Überall strotzte es nur so an Erinnerungen: alte Zeitungsartikel, die gesammelte Wimpelkette befreundeter Ruderclubs und an der Wand ausgehängt eine Auswahl alter Vereinstrikots inklusive des