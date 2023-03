Von Moritz Bayer

Eberbach/Beerfelden. Mit dem Auslaufen der Corona-Pandemie in endemische Zustände steigt die Reiselust vielerorts an. Auch in Eberbach ist Vorfreude zu spüren, viele Menschen wollen trotz Inflation nicht auf Urlaub verzichten. Wir haben beim TUI-Reisecenter in Eberbach und Siefert Reisen in Beerfelden nachgefragt, wie das Geschäft läuft und ob sich die