Eberbach. (MD) Den altehrwürdigen "Stern" in der Hauptstraße 17 wieder in neuem Licht erstrahlen lassen, möchte Pong Backfisch. Die erfahrene Gastronomin eröffnete nach monatelanger Schließung das Gasthaus dieser Tage unter ihrer Regie.

Sie bietet in gemütlichem Ambiente eine reiche Getränkeauswahl, darunter Herbsthäuser Bierspezialitäten vom Fass. Geöffnet ist die nun zur "Auszeit" umbenannte Eckkneipe montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhr, Freitag und samstags von 16 Uhr mit "Open end". Der Sonntag ist Ruhetag. Backfisch freut sich, "dass in der Hauptstraße jetzt abends wenigstens noch was leuchtet".

Der "Stern" hat eine langjährige Geschichte und wurde von seinem früheren Eigentümer Erminold "Eddi" Trunk viele Jahre als gutbürgerliche Speisegaststätte geführt. Das Lokal war auch Gründungsstätte des "Boxrings Eberbach". Einige Pächterwechsel folgten, zeitweise war in den Räumen auch eine Pizzeria beheimatet.

Ort des Geschehens

Schließlich wurde das Haus verkauft und stand dann nach einem kurzzeitigen Intermezzo als italienisches Bistro leer.