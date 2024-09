Pleutersbach. Am Wochenende ist in der Ersheimer Straße Kerwezeit. Eröffnung mit Fassbieranstich und Freibier ist am Freitag um 15 Uhr am Feuerwehrhaus. In der "Flame Bar" der Freiwilligen Feuerwehr ist Party- und Barbetrieb bis 2 Uhr angesagt.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Kerwegottesdienst, um 14 Uhr steht das Platzkonzert der Musikkapelle "Kleiner Odenwald" aus Allemühl auf dem Programm.

Auch interessant Pleutersbach: Wo die selbst gebauten Gitarren glühen

Kleine und große Kinder sind zur Teilnahme am großen Entenrennen um 16.30 Uhr auf dem Pleutersbach aufgerufen. Uhr. Die "Rennenten" können auf dem Festgelände erworben werden, es winken attraktive Preise. Am Montag gibt es zum Ausklang von 11 bis 15 Uhr Schälrippchen bei der Feuerwehr.