Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eberbach ist so etwas wie die heimliche Hauptstadt der Laien-Defis, sogenannte Automatische Externe Defibrillatoren (AED). Sie können bei einem bei plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand und anderen Herzrhythmusstörungen wie Herzkammerflimmern Leben retten.

Eberbach hat überproportional viele Laien-Defis, jedoch nur vier, die im Stadtgebiet rund um die Uhr für jedermann erreichbar sind. Grafik (Ausschnitt): rho

Zu den verschiedensten Anlässen wurden solche Geräte gespendet. Sie sind fast schon zur Geschenkidee geworden. Für Eberbach mit rund 14000 Einwohnern sind 38 Defibrillatoren erfasst. Vergleicht man diese Zahl mit der Größe von Mannheim, müsste es dort rund 900 AED geben; 136 sind es jedoch nur in der Quadratestadt.

Allüberall in Eberbach sind die Defis verteilt. Doch bei genauerem Hinsehen ist nur bei vier Standorten im eigentlichen Stadtgebiet gewährleistet, dass sie jederzeit für jedermann zugänglich sind.

Es gibt unterschiedliche Hersteller der automatischen Schocker, sie funktionieren aber immer nach dem gleichen Prinzip. Man bringt sie zum medizinischen Notfall. Das Gerät gibt von sich aus verständliche Anweisungen zur richtigen Handhabung. Der Helfer oder die Helferin legt Elektroden am Oberkörper des Opfers an. Der AED gibt selbstständig einen Elektroschock ab, wenn es medizinisch geboten ist. Man kann nichts falsch machen.

AED haben sich seit den 1980er-Jahren immer mehr verbreitet. Die Kosten gehen ab rund 1000 Euro aufwärts. Wenn bei allem Aufwand und den vielen AED in Eberbach ein Leben gerettet worden ist, hat sich die Anschaffung bereits gelohnt.

Der Defi-Standort beim Service-Punkt der Sparkasse in der Steige. Foto: rho

Für das Stadtgebiet wird ein solcher Fall berichtet. Am Neuen Markt war ein Mann mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Zufällig waren fachkundige Personen zur Stelle. Ein in der Nähe befindlicher städtischer Bediensteter wusste vom Defibrillator in der SB-Station der Volksbank im Haus daneben und schleppte das Gerät heran. Zu dritt ging es an die Rettung. Das Gerät funktionierte einwandfrei, das Opfer überlebte.

Firmenjubiläum, Geschäftseröffnung, private Spende, Werbung für das eigene Geschäft. Der Anlässe gibt es genügend, einen Defibrillator anzuschaffen und der Öffentlichkeit zu widmen. Sinnvoll sind Standorte dort, wo sich viele Menschen treffen oder körperlichen Belastungen ausgesetzt sind.

So gibt es beispielsweise im Rewe-Markt hinter dem Bahnhof einen Defi, auch im "Kaufland". Schulen, Sporthallen, Seniorenheime, das Badezentrum haben welche, eine Apotheke, selbst der TÜV hat einen Defi, die Stadtwerke ebenso. Im Rathaus kann man sich sogar einen Defi im Rucksack für Wanderungen oder Veranstaltungen kostenlos ausleihen.

"AED" ist eine Formel, die nicht jeder so schnell entschlüsseln kann. "Extern" bedeutet, dass der Elektroschock von außen auf den Körper abgegeben wird. In Deutschland gibt es ein grün-weißes Schild mit Herz und Blitz, DIN-genormt. Da hätte man besser auch normieren sollen, mit welcher App stets aktuell die verfügbaren Defis in einer Gemeinde abrufbar sind und wer für die Aktualisierung verantwortlich ist.

Das in Eberbach zuvorderst amtlich als "App" empfohlene "definetz.online" ist eine Browser-Lösung und führt erst nach mehreren Schritten zur "Datenbank der Defibrillatoren", einer Karte mit Symbolen, in der man "Eberbach" entsprechend suchen muss. Das Verzeichnis beschreibt einzelne angezeigte Defi-Stationen nur als "wahrscheinlich verfügbar" oder als von der Verfügbarkeit her "unbekannt".

Die Unzuverlässigkeit liegt im System. Die Listen führt bundesweit ein Verein, keine amtliche Stelle. Wertvolle Minuten würden verstreichen, müsste man sich auf diese Auskunft verlassen. Die Seite definetz.online meldet für Eberbach noch den Standort SB-Center der Sparkasse Schwanheimer Straße 47 in Neckarwimmersbach und die SB-Stelle der Volksbank in der Bahnhofstraße 1 beim Neuen Markt als rund um die Uhr verfügbar. Die SB-Center sind jedoch seit Monaten geschlossen. Besser, man weiß aus dem Alltag vor Ort, wo ein Defi hängt. An viele kommt man nach Dienst-, Schul- oder Geschäftsschluss ja auch nicht heran.

In die Eingangsbereiche der Zentralstellen von Sparkasse und Volksbank in der Friedrichstraße bzw. der Bahnhofstraße kann man rund um die Uhr ohne Bankkarte und sich den Defi holen. In der Steige, Im kleinen Bruch, hängt einer im SB-Punkt der Sparkasse. Beim 24 Stunden besetzten Polizeirevier in der Kellereistraße muss man sich über die Haustürklingel melden. Im Ergebnis gibt es im Eberbacher Stadtgebiet rechts des Neckars nur vier Defibrillatoren, die ständig erreichbar sind; in Neckarwimmersbach gibt es keine mehr.

Sofern Defis nicht in der Öffentlichkeit hängen oder in Service-Räumen der Banken und von Rettern geholt werden, kommt es darauf an, dass Inhaber oder Personal der mit Defis ausgestatteten Häuser und Einrichtungen auf den Notfall aufmerksam werden und eigeninitiativ rettend eingreifen. Eile ist geboten: Die Überlebenschance Betroffener sinkt mit jeder Minute ohne Defibrillation um zehn Prozent.

Der Defi ist allerdings nicht immer erste Wahl, wenn es um Lebensrettung beim Herzstillstand geht, sagt der Eberbacher Leitende Notarzt Dr. Patrick Schottmüller. "Vom Opfer wegzurennen, um den Defi zu holen, ist falsch, wenn man alleine ist." "Mindestens zwei", lautet Schottmüllers Formel.

Will heißen: Wenn nur ein Helfer beim Opfer ist, muss er es mit der Brustkorb-Druck-Massage versuchen. Den Defi holt erst eine weitere Person dazu. Zusätzlich immer den Notruf über die 112 absetzen, sagt Schottmüller. Dann kommen die Profis und übernehmen die hoffentlich durch medizinische Laien erfolgreich reanimierte Person.

Info: In allen Eberbacher Stadtteilen hängen öffentlich zugängliche Defis.