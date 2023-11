Eberbach. (alr) Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur Regen, sondern auch viele Viren – wie zum Beispiel Corona – mit sich. Daher beginnen Krankenhäuser in der Region wieder die Schutzmaßnahmen zu verstärken. Das Kreiskrankenhaus Bergstraße zum Beispiel teilte vergangene Woche mit, dass die Corona-Situation seit einigen Tagen als kritisch einzustufen sei. Um vulnerable Patienten zu schützen sowie einer großen Welle an Personalausfällen entgegenzuwirken, werden dort die Schutzmaßnahmen ausgeweitet und wieder Masken getragen.

Glücklicherweise sieht die Situation in der GRN-Klinik Eberbach anders aus. Wie die Pressestelle mitteilt, bleibe erst einmal alles wie gehabt. Es gebe weder eine erneute Maskenpflicht für die Mitarbeitenden oder Besucherinnen und Besucher, noch werden die Besucherzeiten geändert oder die Besucherzahlen beschränkt. Die steigenden Infektionszahlen würden aber genau beobachtet werden, heißt es weiter von Seiten der GRN.

Temporäre Einschränkungen seien dennoch nicht ausgeschlossen. "Derzeit gehen wir aber nicht davon aus." Sollten dennoch Schutzmaßnahmen getroffen werden, so geschehe dies in enger Abstimmung mit dem interklinischen Stab der Covid-19-Koordinierungstelle des Kreises.

Auch die Arztpraxen in Eberbach sehen noch keinen Grund für verschärfte Maßnahmen. In der Rhein-Neckar-Praxis zum Beispiel wird ohnehin das meiste durchs Anmeldefenster geregelt. Wer dennoch in die Praxis will, muss vor dem Termin einen Schnelltest machen. Ist dieser negativ, bestünde auch keine Notwenigkeit zum Tragen einer Maske, erklärt eine Mitarbeiterin.

In der Praxis Dr. Müller gibt es die Regel: Wer Covid-positiv ist, darf nicht in die Praxisräume. Dafür gibt es Stühle vor der Tür, auf denen die Patientinnen und Patienten warten können. Eine Mitarbeiterin bestätigt: Auch bei Dr. Müller gebe es ansonsten keine weiteren Maßnahmen – was erst einmal ein gutes Zeichen sei.

Bei Dr. Stefan Winter gilt ebenfalls nur für Menschen mit einem Infekt die Maskenpflicht. "Wir bieten den Patientinnen und Patienten einen Schnelltest an, es ist aber keine Pflicht", heißt es aus der Praxis. Schutzmaßnahmen, wie es sie in den vorherigen Jahren gab, seien jetzt noch nicht erforderlich.