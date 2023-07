Eberbach. (crei) Wer dieser Tage, bei herrlichem Frühsommerwetter, ein Ausflugsziel in der Nähe sucht, ist im Naturpark Holdergrund genau richtig. Das Tal entlang des Holderbachs lädt zum Naturbaden geradezu ein. Das Gelände rund um das Wildschweingelände zeigt sich die Tage in seiner ganzen Pracht. Sattes Grün und viele heimische Wildblumen entlang des Weges am Holderbach eifern im Moment um die Wette.

Das gesamte Gelände wurde von morschen Bäumen befreit und dafür viele junge Bäumchen verschiedener Art gepflanzt, alle ausgestattet mit kleinen Namensholzschildern. Von der Kornelkirsche über die heimische Kastanie hin zu ausgefalleneren Arten, die auch bei uns heimisch werden, ist alles dabei.

Wenn alles still ist, lässt sich auch das Rotwild gut beobachten. Foto: Reinmuth

Ein kleiner Teich abseits des Baches ist wie jedes Jahr mit reichlich Froschlaich besiedelt, die kleinen Kaulquappen wimmeln in Scharen durch das trübe Gewässer. Im Wildschweingehege rekeln sich die Tiere mit ihrem Nachwuchs in schattigen Kuhlen oder in den neu errichteten Unterständen, immer unter Aufsicht des dicken Keilers.

Auch das Rotwild kann zwischen den Bäumen beobachtet werden. Gelassen äst das Rudel auf der Wiese abseits der Wege. Den wachsamen Blicken der Tiere entgeht nichts, sie sind aber mittlerweile wohl den Anblick der neugierigen Menschen gewöhnt.

Auch der Grillplatz am Wildschweingehege mit zahlreichen Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen und rasten ein. Eine kleine friedliche Oase zum Abschalten und Erholen unweit des Stadtgebiets.